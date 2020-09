Las mejores postales de MTV Video Music Awards 2020 (o Premios de MTV) dejaron marcado un fuerte protagonismo -e indiscutido- del liderazgo de Lady Gaga en la ceremonia de premiación. Se llevó cinco galardones, (uno por artista del año, tres por "Rain on Me", su proyecto con Ariana Grande: mejor colaboración, canción del año y mejor fotografía; y el premio Tricon por talento reconocido en tres o más disciplinas) y también, fue el blanco predilecto de las cámaras, debido a su performance que expuso con llamativos barbijos y atuendos en cada una de sus apariciones a lo largo de una gala signada por el distanciamiento social en el Empire State Building de Nueva York. A lo largo de la gala, hubo momentos vistosos y entretenidos que fueron concretándose en simultáneo con intervenciones y shows coreográficos y musicales transmitidos desde distintos barrios de Nueva York, como Manhattan, Brooklyn o El Bronx, cuyas actuaciones fueron en vivo al aire libre aunque sin público presente. Entre tanto, The Weeknd se llevó el premio más codiciado de la noche, el de mejor vídeo del año, por "Blinding Lights", que también le valió el galardón de mejor vídeo de R&B. Ariana Grande también fue una de las afortunadas de la noche, que, junto con el éxito de "Rain on Me", fue premiada por su colaboración con Justin Bieber en "Stuck With You", que ganó en una categoría creada por la pandemia: mejor video hecho desde casa. Mientras, el premio a mejor vídeo latino fue para Maluma y su "Qué pena", que recogió poco después de cantar su nuevo single "Hawái" desde Brooklyn en un escenario al aire libre rodeado de coches, desde los que le observaban unos pocos afortunados fans. Otro hecho impactante fue la actuación de BTS, el grupo surcoreano de Kpop por primera vez en los VMA, presentó el nuevo disco Dinamita, que batió records y ganó tres premios, entre ellos, el mejor tema pop del momento. Puestas coreográficas, estrellas internacionales, alegrías y consagraciones, fueron parte de una gala vista por millones de televidentes en el mundo. Esta edición tuvo un fuerte componente virtual y con protocolos de distanciamiento social, que si bien rompieron un poco el aire de solemnidad y tradición respecto a ceremonias anteriores, no opacaron el clima de fiesta de la industria musical norteamericana, con muchos fuegos artificiales que iluminaron Manhattan, la gran manzana de Nueva York.

Imparable Lady Gaga

Sin dudas fue la gran vedette de la jornada. Cada vez que subió al escenario para recibir sus premios fue con un atuendo cada vez más extravagante que el anterior. Primero se mostró con un barbijo de rosas y alambres en una malla metálica. Luego, apareció con un tapabocas negro con luces led que cambiaban de color, otro con cuero decorado con cuernos en los laterales y puntas metálicas; y hasta se puso un casco en forma de burbuja al estilo astronauta vintage. Gaga, que también es ganadora de un Oscar como actriz, tuvo su gran noche por el fuerte dominio de la escena. La diosa pop neoyorquina, en su discurso, manifestó: "Todo el mundo que me conoce sabe que tengo la misión de dar alegrías a través de la cultura, la danza, la música".

BTS rompió los moldes

Al grupo surcoreano de K-Pop, BTS tuvo un gran debut en la escena occidental, puesto que adquirió tres premios por su videoclip "On", en la categoría de mejor pop, mejor K-Pop y mejor coreografía. Además, fue nombrado el mejor grupo musical del momento. Su actuación, por primera vez en los VMA, fue brillante y con su single "Dynamite", una canción con la que se han estrenado cantando en inglés, bailaron para el delirio de sus fans en una llamativa escenografía que recreaba las avenidas representativas de Nueva York. Fue una de las presentaciones más esperadas y superó todas las expectativas, por haber sido de las más comentadas en las redes sociales de los propios fans y de ajenos que nunca los vieron actuar en vivo.

Maluma: la presencia latina

"Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción", dijo Maluma, vestido de amarillo, en su discurso de aceptación, recordando la colaboración de su compatriota en la pieza "Que pena" que le llevó ganar el premio a mejor videoclip latino. Además, interpretó otro hit "Hawai" en una de las presentaciones en vivo, dando así un toque latino en la gala de los premios, incluyendo también, la presencia del grupo CNCO.

The Weekend y una clara consigna

La gala de los premios arrancó con un pequeño tributo a los fallecidos Chadwick Boseman, Pops Smoke y Naya Rivera. Eso dio paso a la entrada de The Weekend y su hit Blinding lights, que inauguró la noche desde la terraza de un edificio en Manhattan (a 300 metros de altura). Pero más allá de las luces, el canadiense, mostró un semblante muy serio recibiendo los premios, y reflejó la oleada de protestas que se están viviendo en EEUU por la injusticia racial. "Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor", dijo las dos veces que salió a recibir su premio.

La revelación 2020

Doja Cat resultó ser la artista revelación. Amala Zandile Dlamini es su nombre real. La rapera había saltado a la fama con su sencillo "Mooo!" en 2018, con el lanzamiento de su primer álbum discográfico. Desde mayo que viene siendo número uno el top de Billboard, gracias a su tema "Say So" en su versión remix de Nicki Minaj. Ahora, con este premio, Doja definitivamente saltó a la consagración y pisa el podio musical de la industria norteamericana.

Palabras de unidad de Keke

Keke Palmer, fue la conductora del encuentro, un hecho sobresaliente que por primera vez, una artista afroamericana lo realiza en la historia de los VMA. Más allá de su vistosa actuación en la performance "Snack", la cantante hizo un llamado a la unidad para luchar contra el racismo con un sentido discurso respecto también a la muerte de Jacob Blake en Wisconsin, el afroamericano que recibió siete disparos en la espalda de un policía. "Debemos continuar la lucha para acabar con el racismo sistémico y la música, la música tiene ese poder", expresó.