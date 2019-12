Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en la Comisaría Comunal N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, Érica Basile, contó los detalles de lo sucedido en una entrevista en el programa radial de Ulises Jaitt y detalló que el ataque ocurrió en el departamento del actor en diciembre de 2015.

"Estoy un poco destrozada, es fuerte revivir el momento. Me hace mal recordar todo eso y me hace mal que se dude", comentó después la mujer en charla con el ciclo "Confrontados", El Nueve.

Y añadió: "Tenía miedo de hacer la denuncia porque me imaginé lo que se iba a venir. Psicológicamente me trajo consecuencias como ataques de pánico. Necesitaba liberarme, soltar esto. No se lo había contado a nadie".

"No fue consentido, le dije que eso no lo realizo. Puso una cámara y empezó a filmar. Le dije que no quería hacer eso, no lo entendió y se puso loco", explicó sobre el acto en sí.