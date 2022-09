A principios de agosto, en sus redes sociales, Cande Buasso y Paulo Carrizo publicaron "Entramos en consideración para los premios Latin Grammy!!! Gracias a ustedes. Ojalá nos sigan acompañando y mandando buena onda como siempre". Y ayer, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio la noticia más esperada por estas latitudes: los sanjuaninos fueron nominados a Mejor Nuevo Artista -uno de los rubros que más atención concita en la industria- en la Entrega Anual de los Latin Grammy. Se trata de los premios más importantes para la música latina, que en su 23ra edición reunirá a estrellas de la talla de Shakira, Bad Bunny, Juan Luis Guerra, Pablo Alborán, Marc Anthony y Rosalía, por citar apenas algunos. Once son en total los aspirantes a este galardón y para conocer el veredicto habrá que esperar hasta el 17 de noviembre, cuando será la gala en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas, aunque -así lo sienten- estar nominados ya es un premio. Y, además, un hecho histórico para la provincia.



"Estamos más que emocionados. No tenemos palabras. Es una sensación indescriptible. ¡¡¡Los teléfonos están que revientan!!! Todos están emocionados", dijo a DIARIO DE CUYO Cande. "Yo estaba dando clases en el Departamento de Música y en un descanso vi el chat donde nos estaban avisando. Me quedé paralizado, corrí a casa y nos abrazamos con Cande. Es un logro muy grande. Nunca lo esperamos", sumó Paulo, quien comentó que para ambos "es un orgullo como sanjuaninos y argentinos recibir este galardón".



"¡¿Cómo alguien se lo podría imaginar?! Nosotros hicimos siempre música por la pasión que significa y porque buscamos hacer lo mejor que se pueda. Es nuestra profesión y lo que más amamos. Pero llegar a los Grammy es mucho. Nunca lo imaginamos", expresó el músico, que agregó que también en las compañías Decca y Universal están "muy contentos y orgullosos, disfrutando el momento. Supongo que estarán descorchando!", rió.



La noticia también modificó -felizmente- la ocupada agenda del dúo, ya que a los planes ya trazados ahora deberán agregar el viaje a la ceremonia de entrega, que será transmitida en vivo por Univisión.



"¡Sí, vamos a Las Vegas! Nos acaban de avisar. Supongo que nos tendremos que poner elegantes, empilcharnos un poco y disfrutar del momento, sólo es festejo ahora", confirmó Cande. "Vamos con mucho orgullo a la Ceremonia Premier de la Academia, siempre con San Juan en el pecho. ¡Aguante San Juan siempre!", arengó Paulo entusiasmado.



Trabajadores, los artistas se tomarán su merecida pausa para celebrar con los suyos este notición que los colma de dicha, que ratifica y alienta el rumbo elegido y que también es un reconocimiento al esfuerzo que hay detrás. Y luego, volverán a enfocarse en la música, porque afortunadamente se viene otra temporada a full: gira por Latinoamérica, la ceremonia de los Grammy en Las Vegas; y en febrero los espera México.



"Parece increíble todo. Estamos llenos de ganas de hacer más y más música. Vienen nuevos lanzamientos, estamos componiendo mucho y grabando sin parar para el segundo disco, con nuestras canciones", adelantaron.



Gran debut

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de Grabación, es quien anunció ayer por la mañana la categoría donde están los sanjuaninos y en la que también figuran Ángela Álvarez, Sofía Campos, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y su esencia, Nicole Zignago. Para este rubro, la institución apunta -según sus considerandos- a esas primeras producciones con las que los nuevos artistas establecen ante el público su identidad como intérpretes.



"La quise presentar yo personalmente, ya que es una categoría especial para la Academia y para la música latina en general. Y es que antes de que el mundo entero conociera artistas como Rosalía, Sebastián Yatra, Calle 13 (....) todos ellos y muchos más que no daría tiempo para mencionar aquí, fueron nominados en esta categoría", marcó Abud, subrayando la importancia de este apartado, que contempla las grabaciones lanzadas desde el 1¦ de junio del 2021 al 31 de mayo del 2022.



"Cande y Paulo" es el disco debut del dúo sanjuanino, carta de presentación que le ha valido ser considerado entre las actuales revelaciones de la música latina. Buasso y Carrizo lo definen como "una obra de arte", ya que fue pensado y elaborado minuciosamente. El álbum fue grabado en Sunset Sound en Los Ángeles, fue producido por el gran Larry Klein e incluyó la participación de músicos de la talla de Anthony Wilson, el guitarrista de Diana Krall; y Víctor Indrizzo, baterista de Avril Lavigne y Alanis Morisette. "No usamos sintetizadores sino que diseñamos todos los sonidos canción por canción, lo cual le aportó originalidad en el sonido", había explicado con anterioridad Paulo sobre esta producción.



Summertime, Límite en tu amor, I fall in love too easily, Tuyo, Sugar mountain, The thrill is gone, Barro tal vez y En blanco estás son algunos de los temas que suenan en el disco, que está disponible al público en plataformas. De su mano, Cande y Paulo encararon su primera gira por Europa, armada por Industrias Works, que los llevó por escenarios icónicos como el Birmingham City Hall y el Arena Apollo en Manchester, donde han tocado bandas como Oasis, Rolling Stones, Iron Maiden y Queen, por ejemplo; con excelente recepción.



"Es increíble estar nominados con nuestro primer disco. Tiene mucho trabajo y dedicación, es un álbum que es producto del trabajo de mucha gente. Este premio es de todos ellos también, por supuesto, como el legendario Larry, Víctor y Anthony, nuestro amigo Gaby Martínez , Tomas Cookman, Industrias Works y Decca Records; y fundamentalmente todos los que nos escuchan todos los días y nos dejan entrar en sus vidas a través de la nuestra música", se explayó Cande conmovida. Y remató con una frase que resume lo que ambos sienten hoy por hoy: "¡Es una locura todo esto!".



DATO

La gala anual de los Latin Grammy será transmitida en vivo desde Las Vegas. Será el 17 de noviembre próximo, desde las 19 hs, por Univisión.