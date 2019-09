El rumor del supuesto noviazgo exprés de Alina Moine y Marcelo Gallardo duró apenas un mes, pero fue explosivo. El DT había sido papá hace 20 días cuando trascendió la noticia y en las redes sociales, muchos salieron a cuestionar el timing inconveniente de la nueva relación.

Sin embargo, para Jorge Rial, se trató de un "carpetazo" movilizado por un despecho. Su historia involucra a un matrimonio muy famoso, nada menos que el de Diego y Yanina Latorre, y a la periodista de Agenda Fox Sports.

Según afirmó el conductor de Intrusos, Diego Latorre fue quien filtró la información porque durante años trató de tener algo con Alina -comparten la misma emisora- y nunca fue correspondido. "Cansado de que lo rebotaran dijo 'le voy a tirar un carpetazo'", comentó.

El Intruso también describió una actitud poco honorable de Latorre con un colega en su afán de conquistar a la periodista. "Él sabía de una relación que su compañero más cercano mantenía con Alina y sin embargo le tiraba los perros".

Rial no dio nombres en el programa pero sí hizo un juego de palabras que deja al descubierto a los protagonistas de esta versión: "Con esto (el rumor del noviazgo) intentaban destruir 'la torre' que armó River alrededor de Gallardo".

Consultado sobre el uso de la palabra "carpetazo" en esta situación -si se refiere a un romance que no existió o a la filtración en sí-, el papá de Morena y Rocío no pudo dar precisiones. "No sé si lo inventaron o que era verdad, pero la tiran en ese momento por despecho", cerró.

Yanina se hizo eco de esta versión, pero no profundizó en lo que sería una nueva infidelidad (o intento) de su marido. En cambio, apuntó contra Rial: "Le molestan mis primicias. Tengo otra que lo tiene de protagonista".

Fuente: TN