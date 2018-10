Mirtha Legrand no está teniendo un año sencillo en su programa. Todos los fines de semana lleva a su mesa a alguna invitada que le da más de un dolor de cabeza y termina envuelta en una polémica. Este último fin de semana no logró escapar a esa polémica y tuvo varios ida y vuelta picantes con Esmeralda Mitre. “Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal”, fue la lapidaria frase que le dedicó Mirtha a Esmeralda el último sábado, cuando la actriz la visitó en su programa. No fue una cena fácil para la conductora, que en reiterados momentos se cruzó con la participante del Bailando 2018 (actualmente fuera del certamen por una lesión). Incluso debió interceder en una discusión política entre Mitre y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Lo cierto es que Esmeralda no tiene filtros, no se guarda nada y se la devolvió en varias oportunidades a la conductora. “Me callaste de una manera que me hizo sentir mal”, le llegó a decir Esmeralda a la diva. La situación terminó -al aire- con un tono amable entre ambas, pero ahora Esmeralda analizó lo sucedido en diálogo telefónico con Intrusos y se mostró implacable con La Chiqui, a quien trató de “ordinaria, envidiosa y resentida”.

Desde la clínica donde se encuentra internada por la fractura de tres costillas que la dejaron afuera del certamen de baile que lidera Marcelo Tinelli, la actriz opinó de lo sucedido el último sábado: “Yo siempre fui muy conocida, eso es así, por eso es muy ordinario de parte de la señora que me diga que no soy conocida. Aparte es la sexta vez que fui a su programa”.

Esmeralda logró en muy poco tiempo una popularidad que no tenía hasta el momento de sumarse a Showmatch y esto más de una vez le generó envidia y bronca de los propios protagonistas y la mediática se lo facturó hasta a Mirtha. “Siento que le agarró un resentimiento y una envidia”, agregó y analizó: “Le molestó que haya sido tan frontal con Rodríguez Larreta”, y continuó revelando una fuerte interna entre el actual jefe de Gobierno y Darío Lopérfido, ex de Mitre. “Me trató muy mal. No sabés lo mal que me sentí. No me dejó hablar, me censuró. Y eso nace de la envidia”, siguió, volviendo a la carga contra la conductora. “Me calló la boca. Eso es una censura tremenda. Me dijo ‘no podés hablar más’”.

Luego, Esmeralda remarcó que pese a esta situación pudo contener la calma: “Yo me manejé con mucha tranquilidad. En ningún momento me exalté”, comentó.

Lo que parecía, en el final del programa, que había terminado del todo bien, la mediática confirmó que nada de eso pasó ya que en el corte tuvieron un duro cruce y lo contó de manera terminante dejando en claro que no tiene puesta nunguna careta, que no es un personaje, y que va con todo. “Ella me dijo ‘sos muy difícil’. Sí, soy difícil como ella. Le dije ‘admiro a la gente compleja y con carácter y vos me estás desmereciendo y subestimando por eso’. Si me invita a una mesa por rating y quiere ganar me tiene que dejar hablar’”, expresó en referencia a Mirtha. “‘En ningún momento lloré, sí manejé la posibilidad de irme pero si me iba perdía la batalla y no me gusta”, dejó en claro Esmeralda. Y cerró: “Quiero aclarar que Mirtha no es ordinaria, simplemente fue ordinaria conmigo”.

Mirtha este año nunca puede tener un fin de semana en paz. Desde aquella polémica noche con Natacha Jaitt nunca más volvió a tener tranquilidad en sus ciclos.

Fuente: Popular