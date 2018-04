Luego de la finalización de las grabaciones de El Marginal 2, el actor Esteban Lamothe dialogó con Perfil, reveló que le dijo "No" al Bailando y contó cuánto dinero necesita por mes para vivir.

"No tengo nada contra el programa, no tengo prejuicios; ésto que quede en claro. Me parece bien que un colega vaya a bailar ahí, a divertirse y hablar un poco de su vida privada. Pero no es para mí, no es algo de donde yo pueda salir airoso". Y remató: "No hay un precio por el cual iría".

Luego, confesó que después de Educando a Nina y Las estrellas, solo quiere hacer una ficción este año, aunque tenga que resignar el ganar más dinero.

"Yo tengo un gasto fijo de $50 mil pesos por mes. Si no laburo, no llego. Pero también necesitaba descansar. Ya sé que este año no voy a poder ahorrar. Debería hacer tres o cuatro telenovelas más para poder comprarme una casa. Hay una fantasía extendida: que cualquiera que labura en televisión es millonario. Bueno, sepan que esto es mentira", concluyó.