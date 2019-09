Para celebrar el comienzo de la primavera sanjuanina, vuelve una de las bandas más populares del país que, precisamente, regresa después de mucho tiempo, a festejar paralelamente sus 30 años de trayectoria: Bersuit Vergarabat. Como anticipo al 21 de septiembre y en plena gira nacional, Daniel Suárez, una de las principales voces del conjunto -con Cóndor Sbarbati- habló con DIARIO DE CUYO. El músico evaluó a modo de balance el camino recorrido hasta el presente. La amistad, para él, estuvo en el mismo plano que lo artístico. Fueron por los mismos carriles y al mismo tiempo, los pilares que fundamentaron este grupo musical: "A la amistad y a la música hay que cultivarla. En 30 años, vimos nacer y crecer a nuestros hijos. Vimos morir amigos y pasa en todo ámbito. La terapia de grupo que venimos haciendo hace diez años nos ayudó a reconocer y expresar las cosas que tenemos entre nosotros y lo que sentimos. Si filmáramos o escribiéramos sobre ello, sería un best seller o una gran serie de Netflix".



Dani ingresó como corista en 1997 y después de la salida de Gustavo Cordera, asumió el rol de cantante en 2011. En estas tres décadas, hubo de todo y así lo consideró el músico: "En las cosas buenas, rescato todo lo que es la Bersuit. Es ese caos en equilibrio, es aprender a vivir en el desorden. Rescato seguir cantando con mi amigo Cóndor desde que somos niños, rescato el respeto por la música, las giras que hicimos por 25 países; rescato las veredas en donde nos paramos y que seguimos estando, al lado de las Madres, de las Abuelas y de los Hijos de Plaza de Mayo; de estar con muchas agrupaciones que necesitaron del mimo de la música, cuando nadie te tiene una mano", expresó. Respecto a los errores, concluyó que deberían haber comenzado con la terapia mucho tiempo atrás: "Desde que hacemos la terapia, nos fue mucho mejor como grupo humano. En cuanto a lo musical, bueno, hicimos lo que quisimos, eso es parte del ADN de Bersuit Verabat en todos estos años".



Con el paso del tiempo, entendió Suárez que, si bien se volvieron un poco más viejos, pero "en la vejez se cierra el círculo con la juventud. Hay fans que vuelven con sus hijos de 17 años y que escuchaban nuestras canciones cuando eran bebés. Esas canciones se resignifican y de alguna forma vemos que esa juventud ahora confronta con vos; éstos viejos volvemos a ser jóvenes, porque nos confrontamos con una apertura de cabeza, con esas primeras rebeliones internas y la devolución que nos dan, lo hacen con las cosas que viven hoy a través de sus ojos, no de los nuestros". En sintonía con esto, se replantearon varias veces, estar atentos a escribir y componer nuevas obras con los tiempos que corren, incluso reescribir las canciones viejas. "Es estar con las antenas limpias en todos los sentidos. Es un época de mucho ruido y de mucha interferencia. Tener la antena limpia sirve para percibir lo que hay y dejar afuera esa parte ruidosa, como, por ejemplo, la percepción a los políticos y de personas que tienen antenas con bastante ruido".



En este sentido, una forma de limpiar las antenas fue el proceso de deconstrucción de discursos ofensivos o estigmatizantes al género femenino (tanto en comportamientos sociales como en las letras de las canciones) que, en buena parte del ecosistema del rock ha perdurado durante años en varios casos. Sobre ello, Suárez fue contundente al sentar posición: "Seguimos un viaje en el camino de aprendizaje. Como dice un amigo nuestro, somos machirulos en deconstrucción, en tono romántico y amigable. No sólo no dejamos de acompañar en la lucha por escuchar y respetar la vida del otro. Entiendo que es una lucha en sociedad que tenemos que dar 'todes'. Si no, estamos en el horno", manifestó y además, opinó de los efectos que dejaron las repudiables declaraciones de Cordera al día de hoy: "Pasó mucha agua bajo el puente, nosotros opinamos y repudiamos en su momento. Pero sus dichos tuvieron y seguirán teniendo repercusiones negativas y lamentables para la banda, para él, para su entorno y para las personas que fueron agredidas". Ahora, ¿el tiempo le dará un "perdón social" sin olvidar lo que dijo?, el cantante dijo que: "Es muy difícil desde un punto de vista social, pero también habría que preguntar por qué la sociedad votó a Macri. No quiero mezclar las cosas, pero digo que merece otro capítulo para pensarlo y analizar bien si la sociedad lo perdona o no, no me siento capacitado para contestarlo". Por último, opinó que no cree en un retorno de Cordera a la banda: "Me parece un ciclo cumplido, nuestro y de él. Las cosas tan intensas nunca terminan bien. Como dice el poeta Andrés Calamaro, todo lo que termina, termina mal y si no, se contamina. En lo personal no tengo nada con él, hace diez años que no tengo relación, aunque vivamos los dos en las mismas casas y mantengamos el mismo número de teléfono. Lo que sí no somos es de cerrar las puertas. Eso también aprendimos en la terapia. Enemigos no somos".



Una de las últimas presencias de La Bersuit en San Juan fue para el lejano Jáchal Rock de 2015, cuando sonaron grandes hits como "Porno Star", "Negrita Murguera", "Perro amor explota", "El viejo de arriba" y otros emblemáticos como "Señor Cobranza". Desde entonces, La "B" anduvo por extensas giras internacionales -llegaron hasta Rusia, en 2018, cuando se celebraba el Mundial de Fútbol- pero como dijo Dani, "tuvimos descuidado nuestro corazoncito sanjuanino", con tantos años de ausencia. Por lo pronto, el mismo cantante, envuelto en nostalgia, se animó a entonar durante la charla un fragmento de una clásica tonada: "volveré, volveré a tus tardes San Juan...". Efectivamente, este próximo 21 volverán a cantar.



DATO



La Bersuit tocará en "San Juan Joven 2019", el 21 de septiembre en el Costanera Complejo Ferial de Chimbas. Entrada Gratis. Será el show central de la jornada, cuyas actividades recreativas iniciarán al mediodía.