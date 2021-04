Después de mucho tiempo (una de sus últimas presentaciones en la provincia fue en 2016) Pier tendrá un esperado y ansiado espacio de reencuentro con los seguidores locales y con los entusiastas del Rock&Roll clásico, natural y directo. Los hermanos Ramiro y Agustín Cerezo vienen con un formato nuevo e interesante, amoldado a este tiempo de recitales con aforo restringido y en clave electro-acústica. Sin embargo, la polenta es la misma de siempre y no se guardarán nada para desplegar su repertorio de clásicos -también temas nuevos- para la cita de esta noche (ver Dato). Ramiro dialogó con DIARIO DE CUYO previo al espectáculo sobre los 25 años de una banda que supo construir un prestigio y un sello propio en la inmensa constelación del rock argentino.





- ¿Qué gusto especial tendrá este reencuentro con los sanjuaninos?

- Hace varios años que no vamos a San Juan. Más con todo lo que estamos viviendo, es una excelente oportunidad para reencontrarnos con todos los cuidados pertinentes. Acá con la pandemia habíamos vuelto a tocar con los aforos del 30%, en Buenos Aires algunas presentaciones reducidas y el primer show que daremos en las provincias será en San Juan y Mendoza. Más allá de todas las ganas por tocar y todo lo que estamos viviendo, también queremos ver a nuestra gente allí en San Juan.



- El festejo por los 25 años quedó partido por la pandemia, ¿cómo tuvieron que acomodarse y reinventarse?

- En marzo del año pasado grabamos canciones nuevas y queríamos hacer el primer show en un teatro en Capital con un esquema electroacústico con reversión de clásicos y sumando nuevo material. Vino la pandemia y nos quedó material nuevo de estudio sin mezclar. Entonces tuvimos que barajar y dar nuevo, de manera remota nos pusimos a trabajar para plataformas y para un DVD. Hace poco iniciamos la gira pero la idea primaria del festejo que quisimos hacer, no la pudimos llevar adelante. De hecho, seguimos en la misma situación porque en Capital y en Gran Buenos Aires, la cosa está muy brava. Avanzamos dos pasitos adelante y retrocedemos tres o cuatro. Quizás en mayo o en junio saquemos las nuevas canciones. Pero la palabra más precisa en este momento es incertidumbre. La situación general nos afectó mucho y coincidimos con la mayoría de las bandas argentinas, que no sólo es una cuestión vocacional lo que nos atraviesa, también hablamos de nuestro laburo. Estar tanto tiempo parados, entendiendo que vivimos una pandemia y que está haciendo desastres en todo el mundo, nos pone en un lugar muy difícil. Consideramos que algo hay que hacer. Por eso hay que seguir sosteniendo los cuidados pertinentes, cumplir con los protocolos y esperar a que todos estemos vacunados para que baje el nivel de mortalidad y de contagio.

- ¿En qué maduró este grupo en sus 25 años de carrera?

- Una de las cosas más importantes que Pier me dio en la vida, es la música; el Rock & Roll, un estilo de vida. Esto es lo que rescato, estoy agradecido del rock por conocer todo el país. Con Pier lo hice de punta a punta. Tiene que ver con una evolución, con nutrirnos de otros en nuestra carrera. Tenemos muchos discos de estudio, hemos tocado en infinidad de escenarios importantes del circuito local y la materia pendiente quizás sea hacer más recitales fuera del país, por uno u otro motivo, no lo hicimos. Pero te digo que con Pier, cumplimos muchos sueños y seguro que cumpliremos también con ese sueño pendiente.



- ¿La escena rockera nacional fue cambiando a la par de ustedes?

- La realidad es que la música es el idioma universal, tengo la firme convicción de que es también sinónimo de unión. Lo que pasa es que el rock y el fútbol son dos grandes pasiones en Argentina, en nuestro caso, somos una banda muy pasional, muy sanguínea, en el buen sentido, y ese fervor, ese sentimiento de querer transmitir lo que tenemos adentro, se transfiere a la gente y se genera algo muy efusivo, pero para mí no hace a la calidad. Podés entender de melodías y hacer algo seductor. No es necesario únicamente ser un gran virtuoso, hay que tener algo que vaya más allá, algo que cada uno lo sepa transmitir.





- ¿En qué se distinguen de los demás grupos?

- Lo que puedo decir es que no hay un momento en mi vida, que no tenga que ver con Pier. No sé si eso sea un valor agregado. Pero a la banda la tengo tatuada en la piel, no imagino mi vida cómo sería sin que existiera la banda. Lo llevo tan adentro mío que quizás sea eso una diferencia. Creo que tiene que ver con el corazón que pone uno para todo.



- En sus canciones, hay lazos con temas de amor, lo cotidiano y la realidad social. ¿Una identificación difícil de romper con sus seguidores?

- Es lo que me hace sentir tan agradecido. Siempre nos criamos en un ambiente que no distingue de clases sociales. Nos movimos por amplios espectros sin discriminar a nadie. Si tenemos que embarrarnos nos embarramos con las experiencias vividas, nos nutrimos en lo musical y en lo compositivo. Eso tiene que ver porque somos personas de carne y hueso, estamos curtidos por la vida.



- ¿Quedaron heridas sin cicatrizar con la salida de Eugenio del grupo?

- Soy partidario de que corra más agua por debajo del puente. Y de que el tiempo haga lo suyo. Con Agustín primamos -más allá de que somos hermanos-, siempre a la banda. Lo que nos pasó con Eugenio son circunstancias que pueden darse en la vida, somos seres humanos y no estamos ajenos a que nos sucedan cosas de esta índole. Creo que con el tiempo las heridas van a sanar.



- ¿Será posible reconciliarse?

- El tiempo lo dirá, no lo sé, por lo pronto, estamos bien así como estamos. Vivimos el día a día.

DATO

Pier. Hoy a las 20hs en La Llorona (Maipú y Avenida Rioja). Show acústico. Anticipadas en Hoffmann y www.eventbrite.com.ar

Valores: 1ªPreventa $1.000; 2ªPreventa $1.250; 3ªPreventa $1.500.