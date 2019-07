En el programa del viernes pasado de Genios de la Argentina, que va por El Trece, la pequeña sanjuanina Melody Carrizo logró consagrarse finalista. "¡Es un sueño!", dijo ayer, a DIARIO DE CUYO, feliz por estar entre los 5 talentos infantiles que se enfrentarán en la gran final del concurso que Marcelo Tinelli implementó este año, en el marco de sus 3 décadas en la pantalla. La nena quedó en el podio junto a Carlos Milanesi de la localidad jujeña de Yuto (de 12), Bautista Martínez de La Rioja (de 9 años), Agustina Neri de la salteña Rosario de Lerma (de 14) y Facundo Rodríguez de Tucumán (de 12).



"Estaba muy emocionada porque pensé que no iba a pasar", confesó la intérprete que deslumbró a Tinelli con la canción Ya te olvidé de Marco Antonio Solís, cuando hizo el programa desde el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, el 24 de mayo pasado; y el 29 de junio, con la adaptación de Solo quiero rock and roll, de Patricia Sosa, ya en los estudios de la productora en Buenos Aires.



Melody se presentó con una versión del tema La fuerza del engaño, de Marcela Morelo, al que tuvo que "preparar como el rock que canté de Patricia Sosa" porque "si quiero ganar tengo que ensayar". Y lo hizo con un vestidito color camel sin mangas haciendo juego con unas botinetas negras. "La producción tenía otro vestido para mí, pero a mi papá le pareció muy cargado entonces me dieron a elegir y me gustó ese", expresó la extrovertida chiquita.



"¿Cómo estás?", le preguntó Tinelli a lo que ella respondió con un "Bien. ¿Y usted?", que hizo sonreír al conductor, quien mostró un clip con el saludo de sus compañeritos de la Escuela Normal Superior Sarmiento, su maestra Mabel y la directora e imágenes de ella en su "casita hermosa", desayunando, ensayando con su guitarra y su teclado.



Tras una actuación en la que volvió a conquistar a la platea con su actitud festivalera y desenvuelta, Melody comentó que durante la emisión, con Carlitos Milanesi hablaron de la intensidad de las luces cuando volvían a encenderse y sobre temas relacionados al show, para alivianar los nervios de la espera.



"Al chico de Jujuy que tocaba el violín y se quedó llorando le dije que no se tenía que sentir mal porque el sueño era haber estado ahí y lo conoció todo el país, que le iban a salir más oportunidades, que esta no era la única", afirmó en referencia a Lautaro Tolaba, de Jujuy, que se mostró visiblemente desconsolado al no quedar seleccionado.



"Cuando dijeron 'Melody Carrizo', grité porque no pensé que iba a ganar. Yo creía que iba a ser Belén o el nene que tocaba el violín", mencionó, después que en la pantalla se la vio llorar abrazada a Tinelli y frente a sus padres que también se emocionaron.



"Mis vecinos y compañeros se ponen como locos cuando me ven. Y, en Buenos Aires, una señora me vio en un restaurante y me preguntó si era la que había cantado el rock. ¡Estoy muy contenta! Es saber que estoy entre los 5 finalistas. Es un sueño, claramente que sí", destacó la niña que, con sólo 10 años, volvió a romperla en el escenario y dejó maravillado al jurado integrado por Valeria Lynch, Patricia Sosa y los hermanos Joaquín y Lucía Galán.