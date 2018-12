Eva de Dominici (23) denunció esta tarde en Intrusos que a los 16 años sufrió "abuso de poder" por parte de un director, del que prefirió no dar su nombre. La actriz relató el hecho a través de un video, en el que contó que la llevó a su productora, que le ofreció consumir droga, y que le pidió sacarse fotos "en tetas" para una prueba de cámara para la película. Luego de ese día la siguió llamando insistentemente y le repetía que ella debería estar "agradecida" por la oportunidad que él le estaba dando.

"Grabo este recuerdo por los recuerdos y todo lo que pasó en estos días. Este martes marcó un antes y un después, el caso de Thelma no es un hecho aislado. Cuando yo tenía 16 años, y no es noticia porque ya lo conté, un director luego de una prueba de vestuario me llevó a una clase de meditación diciendo que era para mejorar mi composición de mi personaje en una película que él estaba próximo a dirigir", comenzó su relato.

"Él le había hablado a mi mamá por teléfono pidiendo permiso, diciendo que luego de eso me llevaría él mismo a mi casa. Mi madre confió y luego de salir de la clase, no me llevó a mi casa, sino que me dijo que tenía que pasar un segundo por su productora y luego seguíamos de largo. Pero cuando llegamos, estaciona y me dice que me baje que teníamos que leer un poco más el guión. Yo me acuerdo que estaba cansada y le dije que me quería ir a mi casa, pero él no era un hombre que entendía un 'No'".

"Agarra una bolsa muy chiquita en la puerta de la productora y subimos a su oficina y en vez de agarrar el guión, agarra una lapicera Bic, le saca la tinta y la tapita y aspira lo que había sacado de la bolsita; 'es Alita de mosca', me dice, 'la compramos entre cuatro, es carísima, es High Level, la toma Brad Pitt , no te hace nada, es más, te saca lo mejor de vos, te da creatividad para componer ¿querés?'. Mi respuesta automática fue que no. No solo eso, sino que intentó convencerme varias veces, mientras él veía que mi madre me llamaba por teléfono preguntándome a qué hora llegaba y durante ese tiempo me dijo entre esas cosas que él se había acostado con todas las actrices de sus películas, me nombró una actriz modelo hermosa diciéndome que ella quería tener algo con él pero a él le parecía muy insulsa".

"Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre y quería ver el tamaño y forma, poniéndome de ejemplo a otra actriz que ya lo había hecho supuestamente, que la foto la tomaba y la veía solo él. Yo le dije que me daba vergüenza, que no. Pero pueden creer que yo por dentro dudé en sacarme la foto porque tal vez era necesario para la película que él me había dicho y también dudé en tomar 'Alita de mosca' porque tal vez, como él me había dicho, sacaba mi creatividad para componer un personaje. Luego me quise tomar un taxi y él no me dejó, me llevó a mi casa manejando como un desquiciado".

"Este director, después de este episodio, siguió, me llamaba a las 2 de la mañana invitándome a Club 69; me llamó un día por teléfono maltratándome; otro día hasta llegó a decirme que me estaba haciendo un favor dándome ese papel en su película y que encima me tenía que pagar. Pero a mí me daba pena él, porque lo justificaba y era incapaz de decir algo malo de él porque él era el único director de cine que había confiado en mí y me había dado el papel protagónico de una película, que estaba cumpliendo mi sueño y yo tenía que estar agradecida".

Además contó que nunca les contó esto a sus padres "porque tenía miedo que armen un quilombo fatal y perder mi trabajo". "Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato", dijo Eva.