"Es muy loco cómo funcionan los sueños. Cada vez que yo escuchaba una canción de Aretha Franklin, Chain of fools o Think, por ejemplo, me imaginaba cantándola en un escenario, qué haría en tal o cual parte, por ejemplo, y dándolo todo... Y al final terminó dándose así!'. Quien dice eso es Emilia Soler, la cantante sanjuanina que, tras su actuación en La voz argentina el año pasado (llegó a presentarse en el Movistar Arena) y su participación en la última Fiesta del Sol, dejará por un ratito Buenos Aires -donde se estableció este año- y volverá para cantar a la provincia. Efectivamente el espectáculo es un concierto homenaje a "La reina del soul', organizado por la EM Jazz Band, formación que comanda el trompetista hondureño Elmer Meza.



"Ya de por sí, Aretha es Aretha, pero además ha sido una parte muy linda de mi adolescencia, fue una de las primeras de ese género que empecé a escuchar, una referente para mí. Entonces cuando me llamó Natacha (NdeR, Cruz, productora y prensa de EM Jazz Band) y me dijo que estaban buscando una voz que tuviera el mismo carácter o personalidad, me pareció un montón! No hay nadie que se pueda comparar a ella, pero le haré honores, porque es increíble!', agregó Emilia sobre la propuesta que subirá al escenario del Auditorio Juan Victoria el 14 de octubre, con un equipo de primera.



Lucas Lillo en saxo, Luis Castillo en trombón, Bautista González en piano, Gustavo Gamboa en guitarra eléctrica, Santiago Palacio en bajo eléctrico y Diego Guillen en batería completan la banda. Y Leo Franchile y Romina Suárez estarán en los coros. "En el primer ensayo escuchaba toda la banda y decía "¡No puede ser lo geniales que son!"', acotó Emilia, la voz principal del homenaje musical.



"Lo tengo muy pensado, hasta el vestuario. Me hice hacer tres outfits inspirados en ella porque siento que la quiero hacer y bien, con respeto hacia ella y al público. No es un show así nomás, quiero poner todo de mí. Tengo muchas ganas de hacer un despliegue escénico, que sea una fiesta', detalló motivadísima la sanjuanina, que abordará un setlist de 15 canciones definidas de antemano, pero que coincide plenamente con su gusto.



"El repertorio es impresionante, no lo podrían haber elegido mejor, no hay una canción que no me guste o que no funcione', dijo encantada, no sin reconocer el desafío vocal que también implica la propuesta.



"Como dije, es imposible compararse con Aretha, así que tendré que ponerle mi impronta. La mayoría de sus canciones están cantadas en su voz mixta, que para mí no es muy sencillo. Yo puedo cantar mucho en voz de pecho, pero pasar a la voz mixta es realmente un desafío y tengo que prestarle atención, para hacerlo a mi manera y sin que pierda ese saborcito de Aretha, porque lo que ella hacía realmente era de otro planeta', contó la autoexigente artista, que hoy por hoy se reparte entre los ensayos y sus estudios en el Instituto Argentino de Musicales (IAM), la academia de Ricky Pashkus y Fer Dente, donde se perfecciona en canto, baile y actuación, convencida de que "esto es realmente lo que quiero hacer toda mi vida', como dice fascinada.



"Lo está haciendo de manera excelente y suenan muy bien. Están ensayando mucho, ella va y viene con los ensayos y ya en unos días más se quedará hasta la fecha del show', señaló Cruz. Detrás de toda la logística del concierto, Natacha comentó que al año de la muerte de Franklin, la EM Jazz Band estrenó un show muy similar, por entonces con Melisa Quiroga en voz, pero la pandemia truncó su continuidad. "Este año decidimos retomarlo, porque nos habíamos quedado con esas ganas y además hay muchos homenajes, pero a Aretha no. Y como Melisa ahora está abocada a su proyecto, decidimos que fuera Emilia', explicó. "Aretha es muy importante y no solo por lo musical, también en lo social, su lucha por la mujer y su lucha racial, tiene un mensaje muy potente. En este contexto nos pareció oportuno también revalorizar esa lucha. Era mujer, negra, madre soltera, artista... y pese a todo lo que tuvo que pasar siguió su corazón, salió adelante y fue exitosa, una mujer de una personalidad tremenda!', valoró Cruz. Emilia, que coincide con esa apreciación, marcó que éste no es un género que se escuche a menudo en la provincia, por lo que alentó a los sanjuaninos a concurrir al show, donde sonarán hits como la famosísima Chain of fools, que la convirtió en un ícono del soul, Are you sure y Satisfaction; y cuya próxima estación será La Nave Cultural, en Mendoza.



"Yo estoy muy emocionada' confesó Emilia, para quien -aunque sus alas están dispuestas a volar hacia donde la música la lleve- es muy especial volver a su tierra y sobre todo a cantar, porque con el estudio como prioridad, las presentaciones se han espaciado un poco. Y por eso es también una buena oportunidad para quienes querían volver a verla en acción.



"No tengo dudas que lo vamos a pasar súper bien, que va a ser un momentazo porque es un equipo tremendo! Por eso aliento a todos a que vayan. Me gustaría mucho que las personas, de donde sea que me conozcan, vayan, se junten un ratito conmigo y disfrutemos todos. Es un contacto que me hace muy bien y que también estoy extrañando mucho', expresó.

>> EL DATO

Aretha Franklin. Concierto homenaje. Elmer Meza Jazz Band, Emilia Soler, Leo Franchile y Romina Suárez. Sábado 14 octubre, 21 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas en boletería $1500.