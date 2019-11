Guido Süller confirmó a Teleshow una terrible noticia: Pablo Turrión, más conocido como “El Larva”, falleció a los 39 años. El personaje se hizo conocido a través de la televisión por su aparición en el programa Zap conducido por Marcelo Polino en 2002.

Según pudo contar al medio, Turrión murió el pasado miércoles ya que padecía una grave enfermedad hace varios años. “Llevaba una vida bastante desprolija”, aseguró el mediático y también narró que su madre “falleció hace un par de años” y que su padre había perdido la vida hacía pocos meses.

Según el relato de la hermana de Silvia Süller, “El Larva” viajó a Chile con su hermana de 15 años para pedirle ayuda a su tío. Sin embargo, recientemente fue internado en el hospital Fernández luchando por su vida. “Al final la muerte le ganó”, concluyó Süller.

Pablo Turrión fue el asistente del propio Guido en el exitoso segmento conducido por Polino en 2002. Luego de varios años de ausencia, tuvo que trabajar como vendedor ambulante en el Ferrocarril Mitre del ramal Retiro-José León Suárez.

Hace algunos años, participó de Infama y narró una pelea familiar que tuvo en su casa, lo cual llevó a abandonar su hogar. Su pelea más grande fue contra su adicción a la cocaína, la causa principal de su enfermedad y por lo que lo echaron de su trabajo.

Las últimas palabras de “El Larva”

“De vez en cuando todavía consumo, pero mucho menos de lo que era antes”, declaró en el programa aquella vez. Allí también aseguró que su adicción no tuvo vínculo alguno con su alejamiento de los medios, sino que dejó los medios porque sintió que tenía que terminar. Su vida continuó y trabajó en dos call center, donde sus compañeros lo reconocieron por su participación en el programa. “Era más el escándalo entre los compañeros que lo que me movilizaba a mi. Yo me mataba de risa”, confesó “El Larva”.