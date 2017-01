Miles de adultos hoy volverán a ser niños por un momento cuando recuerden la voz de Julieta Magaña, la famosa conductora infantil de los años 70 que llegó al corazón del público con sus programas infantiles, de donde salió su canción más conocida, "La Batalla del Movimiento".

Magaña falleció este lunes a sus 69 años en la Clinica Bazterrica, del barrio porteño de Recoleta. Hacía años que venía luchando contra el cáncer de pulmón que la alejó definitivamente de los escenarios en 2013. El año pasado, además, tuvo que pasar por la muerte de su padre, el recordado actor Ángel Magaña.

La conductor infantil había nacido el 22 de septiembre de 1947, y comenzó trabajando como maestra jardinera a pedido de su padre, que la obligaba a estudiar una carrera antes de dedicarse a su verdadera pasión, la animación. Su debut televisivo llegó en 1974 con "Este es mi mundo", por Canal 13. "¡Cuando me dijeron que había sido la ganadora, no lo podía creer! A partir de ahí nunca dejé de trabajar como artista", contó en una entrevista. En cuanto a la reacción de su padre, dijo: "Como ya tenía el título bajo el brazo, no pude decir ni mu".

En 1976 editó su primer disco "Hola Julieta", que fue el segundo más vendido de la década del 70, después del de Pipo Pescador. En total publicó 8 CDs, el último en 2006 bajo el nombre "hola Julieta", que contenía sus temas más populares y sus versiones en karaoke.

En televisión participó de varias comedias hasta mediados de los 80, y volvió a la pantalla chica en 1994 con un ciclo de Cine Argentino. En 1999 también participó de la vuelta de "La Batalla del Movimiento", en Canal 9 y América.

Magaña falleció este lunes a sus 69 años en la Clinica Bazterrica, del barrio porteño de Recoleta. Hacía años que venía luchando contra el cáncer de pulmón que la alejó definitivamente de los escenarios en 2013. El año pasado, además, tuvo que pasar por la muerte de su padre, el recordado actor Ángel Magaña.

La conductor infantil había nacido el 22 de septiembre de 1947, y comenzó trabajando como maestra jardinera a pedido de su padre, que la obligaba a estudiar una carrera antes de dedicarse a su verdadera pasión, la animación. Su debut televisivo llegó en 1974 con "Este es mi mundo", por Canal 13. "¡Cuando me dijeron que había sido la ganadora, no lo podía creer! A partir de ahí nunca dejé de trabajar como artista", contó en una entrevista. En cuanto a la reacción de su padre, dijo: "Como ya tenía el título bajo el brazo, no pude decir ni mu".

En 1976 editó su primer disco "Hola Julieta", que fue el segundo más vendido de la década del 70, después del de Pipo Pescador. En total publicó 8 CDs, el último en 2006 bajo el nombre "hola Julieta", que contenía sus temas más populares y sus versiones en karaoke.

En televisión participó de varias comedias hasta mediados de los 80, y volvió a la pantalla chica en 1994 con un ciclo de Cine Argentino. En 1999 también participó de la vuelta de "La Batalla del Movimiento", en Canal 9 y América.

Fuente: Pronto