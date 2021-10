Después de un año largo de luces apagadas por la pandemia, la marquesina de espectáculos comenzó a encenderse otra vez. Primero fue tímidamente, ajustada a aforos muy reducidos y con artistas que poco a poco comenzaron a transitar el país. Pero a juzgar por los shows que están por llegar a la provincia, parece que el 2021 cerrará casi como en los viejos tiempos, Con pesos pesados incluidos. La música se recorta como la favorita y en estas arenas lo que más ruido está haciendo son los recitales de rock, con Divididos, Don Osvaldo y Guasones en la delantera; aunque también llegarán otros géneros de la mano de Pelusa y Conociendo Rusia, por ejemplo, sin contar La Delio Valdez (LDV) y Coti, que cierran octubre. Es un desafío importantepara los productores independientes que decidieron volver a apostar sin medias tintas, mientras cruzan los dedos para que el viento siga soplando a favor y observan de cerca el movimiento en las ticketeras, que son las que definen.

"Arrancamos fuerte, shows importantes, pero medio que se fue dando... Divididos empezó muy bien con la venta, Don Osvaldo es muy convocante, Conociendo Rusia me sorprendió, estamos cerrando con Abel Pintos... Son shows grandes, pero taquilleros. En vez de empezar con algo que no sabés si va funcionar, preferimos ir a lo seguro", comentó a DIARIO DE CUYO Hugo de Bernardo (h), al frente de Más Alto Producciones, convencido de que el público tiene ganas de espectáculos y sobre todo, puntualizó, "de rock, del recital puro". José Luis Battías, de Amsterdam Producciones, también ve que "está queriendo tomar impulso, se está abriendo el camino", pero considera que "todavía cuesta un poco" y que es el público joven el que mueve la aguja. "No sé con la gente más grande, si todavía tiene miedo o prefiere sentarse a una mesa, pero hay cosas que no funcionan.



El factor económico incide, son cosas que te van acotando, hay muchos análisis que hacer tras la pandemia", agregó, dispuesto de todos modos a seguir alimentando la cartelera local. "Las producciones cada vez tienen más costos y se hace difícil, pero hay que apostar para que todo vuelva a reactivarse", sumó Ariel Videla, de Power Play, para quien "es una gran apuesta volver a traer este tipo de shows grandes, como LDV, Guasones, Massacre. Por ahora viene bien, esperemos que la gente siga respondiendo para seguir apostando", se esperanzó.

La buena predisposición de los artistas, conscientes de la situación y dispuestos a amoldarse, es otro punto en el que coinciden a la hora de evaluar este incipiente repunte, que todavía tiene nombres por revelar. "Están en la misma, entienden y bajan costos, que han crecido muchísimo, sobre todo hotelería y comida. Le van buscando la vuelta para poder venir", contó De Bernardo.



"Ellos tienen mucha expectativa porque siempre han tenido muy buen recibimiento en Cuyo, sobre todo del público del rock. Es un desafío para productores y grupos, pero también apuestan a venir y dar el mejor show, por eso hay una cartelera importante en estos meses", concluyó Videla.

Shows confirmados

Octubre

28, La Delio Valdez (La Meseta), 31 Tres empanadas (con Flavio Mendoza, Teatro Sarmiento) y Coti (Anfiteatro Buenaventura Luna)



Noviembre

1 El Rey Pelusa (lugar a confirmar), 17 Juampi González (Teatro Municipal de Capital), 20 Bándalos chinos (Anfiteatro Auditorio), 21 Cruzando el charco (Sala del Sol) y Massacre y los espíritus (La Meseta), Iván Noble (a confirmar), 27 Sabroso (La Meseta), Jenny La Paraguaya (Sala del Sol) y Micky y su banda La que faltaba (Sala del Sol), 28 Hernán Piquín (Teatro Sarmiento)



Diciembre

4 Divididos (Predio José Dolores de Rawson), 5 Guasones (Sala del Sol), 10 Koino Yokan (Teatro Municipal de Capital), 11 Conociendo Rusia (Hugo Espectáculos), 17 Suena MYA (Hugo Espectáculos).