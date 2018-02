Casi dos meses después de las polémicas declaraciones de Facundo Arana (45) que recibió decenas de críticas, principalmente de mujeres, la principal involucrada en esos comentarios, su ex pareja Isabel Macedo (42) tomó la palabra y le respondió.

En enero, en un móvil de Intrusos, Arana había hablado sobre el actual embarazo de su ex, Macedo quien espera a su primer hijo a los 42 años."Yo estoy muy feliz por ella. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos", decía Arana.

Luego de esas declaraciones le llovieron las críticas y no solamente de las voces feministas. El se defendió, pidió disculpas pero la frase ya había sido pronunciada.

En esos días, la única que no emitió opinión fue la propia aludida, Isabel Macedo. Hasta ahora. La actriz, que está embarazada de seis meses (fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey), sorprendió con unas declaraciones en el programa radial de Catalina Dlugi por La Once Diez.

"No voy a decir lo que opino del tema porque no quiero una polémica, pero siento, como mujer, que mi trabajo me realiza. Nunca sentí que tenía que casarme o tener hijos para sentirme realizada porque, de hecho, me casé a los 40 años y voy a tener una bebita a los 42, cuando siento que realmente pude hacer todo lo que quise: viajé como loca, tuve trabajos espectaculares... No sé, son 20 años de trabajo, de crecimiento, de realización como mujer, persona y profesional", aseguró alejándose de los dichos de su ex pareja durante diez años.