Mentes con cemento.De izq. a der.Emi Masquijo (11), batería, Anto Gambetta (10) voz; Guada Marín Turcato (11) ukelele; Luz Pérez (11) voz y guitarra; Sol García (10) guitarra eléctrica, Marlene Bustos (10), bajo.



Una sala de ensayo rodeada de plantas, a la que no entra nadie más que los pequeños rockeros y Flor Tommasini, "Soy la única profe, también la que limpia y la jardinera. Me gusta cuidar a los niños y la energía del lugar" dijo a DIARIO DE CUYO, que presenció uno de los ensayos de las seis bandas, además de las dos solistas, que actuarán hoy en el Conte Grand (desde las 15.00, gratis), en el primer Festival de Rock de bandas infantiles, organizado por la cantante y dueña de la escuelita Jardín de rock. Ana está sentada en la batería, y maneja las baquetas con soltura. Sofía cuenta que tuvo su primer ukelele de chiquita- más chica, porque tan sólo tiene 7-, Jorgelina y Guadalupe se ponen de acuerdo cómo cantarán, porque comparten micrófono. "Es la vida que me alcanza...es la vida, que me alcanza", cantan con orgullo las pequeñas que se hace dos años ensayan y han actuado bajo el nombre Cuerdas locas. La creatividad y la imaginación se activa muy frecuentemente en ellas y en base al clásico de Celeste Carballo, formaron nuevas canciones jugando con la letra, convirtiendo a Pepa Pig en lo contrario que se ven en la tele o destacando alguna costumbre de los ensayos. Se las nota desenvueltas y están fascinadas con la actuación y durante la visita de este diario,se disponen, muy profesionalmente, a mostrar cómo tocan.

Cuerdas Locas. De izq. a der. Ana Martina Rodríguez(9), batería y voz; Sofía Bacysu (11), Flor Tommasini (profe); Jorgelina Quiroga(10) ukelele y voz, Guadalupe Izurdiaga (9) ukelele, batería y voz.





"Me mueve que la gente conozca a estos nenes, que explotan de talento, de alegría, de calidad artística. Me motiva aportar desde el arte para un mundo mejor" aseguró Flor, que desde 2017 se concentró en su carrera musical y con el cierre durante la pandemia, comenzó a dar clases de música particulares. Así surgió su escuelita, que hoy tiene 37 alumnos, de los cuales 28 son niñas de entre 7 y 12. En los cuatro años que lleva el proyecto, las bandas actuaron en "Yo juego", (2022 en el Centro Cultural Conte Grand) , en el Anfiteatro el Globito, en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria, o en el Teatro Municipal.



Para Tommasini, los conciertos son un gran incentivo y además asegura que además la técnica, maneja otros valores. "Hablamos de ser respetuosos, destaco el privilegio que te da estar en un escenario, por que hay que tomarlo como un lugar importante desde el cual mostrar un buen ejemplo", apuntó Flor Tommasini, absolutamente dedicada a formar nuevos artistas.

Equipo Crack: Banda integrada por (de izq. a der.) Delfina Peñates (7) voz; Federica García (7)voz; Trinidad Rojas (8) batería y Clara Martín (7) voz.





Leopardos: Mateo Valerio (9), Benicio Quiroga (8) voz y ukelele, Benjamin Zaragoza (9) guitarra Valentino Baistrocchi (9), batería.

Solista. Enriqueta Osores fue la primera alumna de la escuelita y suele tocar acompañada por su papá. Esta vez, actuará con la profe Flor. Ls otra solista será Clara Martín.

Palitos bandoleros. De izq. a der. Irupé Wetten (10) voz, Mía Segovia (10), Mina Cocorda (9) batería, Rocío Querol (12) bajo y coros; Lourdes Elías (11) guitarra y coros.