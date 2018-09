Florencia Peña se refirió a los audios que se filtraron de su pareja, Ramiro Ponce de León, con otra mujer. La actriz admitió que eran verdaderos y que si bien era todo consensuado,le dolió que se hicieran públicos.

"Tenemos una relación consensuada y abierta donde ninguno hace nada que no haya sido charlado, no quiero escuchar detalles en un audio y él tampoco de los míos",comenzó explicando la jurado del Bailando en Intrusos.

Además, aseguró que sale a dar explicaciones para no dañar a nadie y para que su pareja no quede como el malo de la película: "Él no se lo merece; si hubiera sido un hombre que me cagaba, hubiera dicho que lo mandaba a la mierda, pero que él esté en una posición de que es un sorete no me parece justo. Se equivocó en la manera de exponerse porque es nuevo en esto y no entiende que está con Florencia Peña".

La actriz de Los vecinos de arriba explicó cómo es la relación con el papá de su hijo: "Es una construcción llena de amor y abierta. Lo que Ramiro hizo está consensuado, me hubiera gustado no tener que escuchar audios íntimos. Yo no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja desde el amor absoluto; lo último que quiero es que él esté en este punto, y si él pidió que no se filtraran los chats, fue porque sabía que me dañarían, pero yo ya sabía de la existencia".

"Ramiro es una gran persona, un gran papá y un gran amor, distinto a todos los que tuve", insistió, y siguió: "El daño es mínimo porque tiene que ver con los detalles. Hace seis años construimos una relación a la distancia".

Además, aseguró que el amor es entre ella y él, que Eliana Mendoza, la mujer con la que él chateó, "no es otro amor" y que entiende que uno de los riesgos del "poliamor" es que uno de los dos se enamore de otra persona.

"No es lindo saber detalles, con quién y ponerle cara, no quiero que quede como que me cagó. Tenemos una relación abierta y consensuada y nos amamos así; me hubiera gustado que no pasara, me hubiera gustado no saber detalles, pero acá no hubo traición", cerró al respecto.

Anteriormente al ser consultada por los audios, la actriz había dicho que se trataba de conversaciones viejas, pero ahora aclaró el porqué de sus dichos: "Desdramaticé porque está desdramatizado, obvio me hago cargo de que es una cagada que saliera a la luz".

La pareja tenía pensado casarse en diciembre, pero la boda se postergará, por cuestiones ajenas a lo acontecido en las últimas horas, según ella misma explicó: "Estoy en una situación con mi papá que me tiene muy triste. Si no sabemos cuándo casarnos, tiene que ver con que mi papá no está bien y quiero que él esté bien en esa situación que es única para nosotros".