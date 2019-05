El Museo Tornambé abre su año de exposiciones con una muestra que recorre distintas etapas de la obra de la artista plástica Itatí Peinado (foto). Docente e investigadora del Departamento de Artes Visuales, Peinado plasmó su pasión por las artes plásticas y este año -el primero después de su retiro de las aulas- desde el museo y centro de investigación, que la artista también integró, le propusieron la muestra que hoy inaugura (a las 20.30) y que permanecerá colgada por dos meses.



Se trata de la primera muestra individual retrospectiva, integrada por una veintena de obras que representan las etapas creativas de Peinado.



"Desde la década del 80 siempre me he manejado en la pintura pero también en otras técnicas, collage, técnicas más contemporáneas instalaciones, muestro diferentes momentos de mis etapas bien representativas siempre he abordado en pintura el tema del espacio", contó a DIARIO DE CUYO la artista que ha participado de muchas exposiciones colectivas y ha recibido varios premios de salones de pintura a lo largo de su carrera.



"Siempre me he movido con abstracción geométrica, con mucho con color, algunos paisajes con la propuesta creativa mía, no el paisaje tradicional".



Peinado relató que en una evolución de su obra, incluyó recientemente a los objetos geométricos, la sombra. "Aparece como la oposición a la luz que siempre he manejado en lo cromático el tema de la sombra , en algunos trabajos aparece mucho", adelantó.



Además, Peinado destaca que ha incorporado recientemente la cartografía a sus obras. "Trabajo mucho con una sobre la ciudad plano de San Juan, desde avenida España a Rawson, y es una retícula perfecta, el mapa es una construcción que no la tenemos presente, nos movemos por San Juan y nos movemos en una construcción geométrica", apuntó Peinado.