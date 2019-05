Un escándalo se desató en Córdoba luego de la denuncia en redes sociales de un músico a quien, según su relato, el Chaqueño Palavecino maltrató y denigró en un show.

El incómodo momento se vivió en la Plaza de la Música, donde el popular cantante de folklore despidió la gira de su álbum número 33. Quien la pasó mal fue el intérprete Renzo Tapia, quien se encontraba entre el público disfrutando el espectáculo.

En un momento, la gente le insistió con subir al escenario a cantar con el Chaqueño. Renzo cumplió su sueño, pero sufrió maltratos por parte del músico, de acuerdo con lo que contó en radio Suquía.

"Él se negó al principio y después preguntó '¿quién es Renzo?' Cuando me vio exclamó 'Ah, pero es un viejo'. Cuando subo al escenario me dice 'cantá vos', y yo le digo 'cantemos juntos maestro, usted es mi ídolo' y él me dice 'no, cantá vos, a ver qué podés hacer'", siguió.

Muy triste la accion del chaqueño realmente no se que habra pensado yo solo queria darme el justo de compartir un tema... Publicada por Renzo Tapia en Viernes, 24 de mayo de 2019

"En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo 'no me toqués', entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va, y cuando voy saliendo para saludarlo me mira y me dice: 'prepárate un grupo si querés cantar la puta que te parió'", agregó Tapia.

"Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo palabras que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo", aseguró el cantante.