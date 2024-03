Pasaron más de doce horas de su salida pero el paso de Walter Alfa Santiago por la casa de Gran Hermano sigue revolucionando la convivencia. Uno de los participantes más populares de la edición pasada había entrado el lunes por la noche y como era de esperar su estadía no pasó desapercibida. Solo logró conectar con Furia, la concursante más fuerte, pero también reeditó su clásico con Ariel Ansaldo, discutió con Catalina y llevó a la agresión física y verbal física su vínculo con Manzana, entre otras fricciones. Finalmente, el miércoles el vendedor de autos dejó la casa envuelto en polémicas y con diferentes versiones.

La noticia la dio a conocer Santiago del Moro apenas empezó el programa. “Alfa se fue de la casa. Después de lo sucedido, Gran Hermano tomó la determinación de eliminar a Alfa”, dijo el conductor, mientras la pantalla mostraba el momento en el que Walter abandonaba el reality.

En la mañana del jueves, el periodista Ángel de Brito escribió en su cuenta de X una información vinculada con la salida del mediático: “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, publicó el conductor de LAM, ofreciendo otra versión que hasta el momento se desconocía.

La noticia también la difundió Romina Uhrig en A la Barbarossa, mientras analizaban la salida del empresario. Vale recordar que la exdiputada, aun con sus idas y vueltas, logró construir una gran relación en su convivencia en la edición pasada. De hecho, lo defendió de los embates de sus compañeros de panel. “Yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico”, analizó.

Según pudo saber Teleshow, Alfa se encuentra efectivamente en la residencia médica ubicada en la localidad de San Isidro, cerca de la casa donde transcurre el reality. Al ingresar, se le realizó un control porque son recurrentes los problemas de presión alta en el hombre de 62 años. Los estudios de presión le salieron con los parámetros dentro de lo normal, pero ahí saltó la arritmia. Fuentes de Telefe informaron que la situación está controlada, que el paciente se encuentra estable y se espera que durante el transcurso del jueves le den el alta.

Mientras tanto, dentro de la casa Furia y Catalina cruzaron versiones sobre los motivos que resolvieron la salida de Alfa. “Se sentía mal y eso fue real”, dijo la doble de riesgo, la única de los hermanitos que empatizó con el hombre de las bandanas. “Lo echaron, Furia”, la corrigió Cata. “Yo hablé con Gran Primo, se re calentó. Estaba enojadísimo hoy a la tarde. Pero enojado, enojado, nunca lo escuché a Gran Primo así”, agregó la médica. Las dos participantes formaban una alianza sólida que puede resquebrajarse a partir de la irrupción de Alfa en la casa más famosa del país.

La polémica salida de Alfa de GH

Antes de recorrer el pasillo hasta la puerta, Alfa se fue abrazando con cada uno de los jugadores en la galería de la casa. “Un gusto conocerte, soy tu fan número uno, nada de Mago sin Dientes”, le dijo Furia mientras le palmeaba la espalda. Cuando fue el turno de saludar a Ariel, el sexagenario fue cortante y no respondió a sus palabras. Luego, expresó en alta voz: “¡Qué sorete que es, hasta el último minuto puede ser tan sorete esa mina!”. Sus dichos estaban referidos a Catalina, en el momento en el que se la podía ver alejarse del grupo para evitar saludarlo.

“Ha sido un honor compartir con todos ustedes, me llevo una muy linda impresión de todos”, dijo mientras el exjugador se retiraba por el camino hacia la puerta, y la pediatra desfilaba atrás suyo, burlándose. “¡Catalina!”, gritó Furia y corrió hacia la puerta. “Abra señor de producción”, dijo sin lograr que la puerta se abriera.

“Fue una, fue dos, fue tres”, dijo Santiago del Moro al respecto de la actitud de Alfa adentro de la casa. “Finalmente lo llamó Gran Hermano”, contó. “Ha sido eliminado antes de que venga la expulsión, la nominación, tranqui Cata porque ustedes trajeron un problema del afuera adentro de la casa”, le aconsejó a la joven. Ella entonces hizo su descargo. “No la pasé bien, iba al confesionario dos o tres veces por día, convivir con una persona así en esta casa es muy difícil y yo le dije a Gran Hermano que era una búsqueda constante”, disparó. “Control, chicos, somos todas personas adultas, mañana ustedes en vivo, van a elegir si quieren que Big Ari se quede hasta el próximo lunes o no, pero eso lo tienen que decidir ustedes, la casa se tiene que ir rearmando todo el tiempo, y me preocupa cómo van a llegar ustedes con todo lo que falta”, expresó el conductor.