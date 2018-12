Gladys Florimonte apareció ayer repentinamente en el piso de "Los Ángeles de la Mañana" con el fin de saludar a su amiga, Flor de la V, panelista del programa.

Invitada por el conductor, Ángel de Brito, la comediante se quedó unos minutos acompañándolos y contó una fuerte experiencia, para ella, que le tocó vivir.

"Estaba desayunando en el lugar donde voy a desayunar siempre, con mi café y mis tostaditas, y de repente veo que entran tres mujeres, y por detrás Christine Lagarde", comenzó relatando.

Y siguió: "Me miró y me hizo un gesto con la cabeza. A mí se me cayeron las lágrimas, quizá para ustedes no es tan importante, pero para mí sí", lanzó.

Cabe recordar que Gladys realizó una parodia de Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, en el programa de Jorge Lanata. "Vengo en son de paz, no bajar los pantalones por favor", manifestaba la actriz en tono francés, mientras tiraba fajos de dinero al público.