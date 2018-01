La 75° edición de los Globos de Oro inauguró una nueva temporada de premios en Hollywood. La ceremonia, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), reconoció a lo mejor del cine y la televisión y fue conducia por Seth Meyers en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Tres anuncios por un crimen, de Martin McDonagh fue la gran ganadora de la noche. Se llevó cuatro premios, incluidos el de mejor película y actriz: Frances McDormand.

El mejor largometraje de comedia fue Lady Bird. Por su parte, el reconocimiento a la dirección se lo llevó Guillermo del Toro por La forma del agua. El mejor actor fue Gary Oldman por El instante más oscuro; y la actriz Frances McDormand, de Tres anuncios por un crimen.

En cuanto a los galardones de la televisión, los premios más importantes fueron a El cuento de la criada como mejor serie dramática y la mejor comedia se la llevó The Marvelous Mrs. Maisel. El actor, Sterling K. Brown, de This is us; y la actriz, Elisabeth Moss, de El cuento de la criada.

A continuación, todos los ganadores...

CINE

Mejor película dramática

Tres anuncios por un crimen

Mejor película (Comedia o musical)

Lady Bird

Mejor director

Guillermo del Toro, por La forma del agua

Mejor película de animación

Coco

Mejor película en lengua extranjera

In the Fade (Alemania)

Mejor guión

Martin McDonagh, por Tres anuncios por un crimen

Mejor actriz dramática

Frances McDormand, por Tres anuncios por un crimen

Mejor actor dramático

Gary Oldman, por El instante más oscuro

Mejor actriz (Comedia o musical)

Saoirse Ronan, por Lady Bird

Mejor actor (Comedia o musical)

James Franco, por The Disaster Artist

Mejor actriz de reparto

Allison Janney, por Yo, Tonya

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell, por Tres anuncios por un crimen

Mejor canción

This is me, de El gran showman

Mejor banda sonora

La forma del agua

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática

The Handmaid's Tale

Mejor serie (Comedia o musical)

The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor miniserie o película para televisión

Big Little Lies

Mejor actor (Drama)

Sterling K. Brown, por This Is Us

Mejor actriz (Drama)

Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale

Mejor actriz (Comedia o musical)

Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor actor (Comedia o musical)

Aziz Ansari, por Master of None

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Nicole Kidman, por Big Little Lies

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Ewan McGregor, por Fargo

Mejor actriz de reparto, miniserie o película para televisión

Laura Dern, por Big Little Lies

Mejor actor de reparto, miniserie o película para televisión

Alexander Skarsgard, por Big Little Lies