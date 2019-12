Marriage Story es el film que lidera las nominaciones, entre ellas Película dramática, actor y actriz para Adam Driver y Scarlet Johansson, actriz de reparto a Laura Dern y guión.



Ayer se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro, que como se dice en el ambiente, son el termómetro para lo que sucederá en febrero en los preciados Oscar, con los cuales suele cruzar varias coincidencias. Y esta edición llegó cargada de sorpresas, tanto en el séptimo arte como en la televisión (ver aparte). Nunca mejor dicho, acá va un pantallazo de lo que se viene.



La película que lidera las nominaciones -seis, incluidas actrices protagonista para Scarlett Johansson y de reparto para Laura Dern; y mejor guión- fue Marriage Story. Y lo destacado es que la aclamada cinta que aborda un dramático divorcio es de Netflix, lo mismo que El irlandés (Irishman), que está entre las que ostentan cinco candidaturas. Si se considera que los aspirantes a mejor film dramático son cinco, tener dos de la misma factoría es un golazo para la plataforma de contenidos. Ni hablar si se considera que, entre cine y TV, Netflix suma diecisiete candidaturas; mientras que Sony tiene ocho; y Disney y Warner, seis.

El irlandés alzó cinco candidaturas, incluidas Película dramática, actores de reparto a Al Pacino y Joe Pesci; y dirección a Scorsese. Pero ignoró a su gran estrella, Robert de Niro.

La crítica no la alaba, pero Los dos papas quedó nominada a Película dramática, Actores protagónico (Jonatan Price) y de reparto (Anthony Hopkins) y Guión (Anthony Mccarten).



De igual modo, en el apartado Mejor Película, las naves insignia de Netflix no la tendrán muy fácil: competirán contra 1917, el filme sobre la Primera Guerra Mundial de Sam Mendes; Joker, adaptación de los libros de comics de Todd Phillips; y Los dos papas, la historia vaticana de Fernando Meirelles.



El irlandés, por sí mismo, marcó otra situación extraña: Scorsese fue nominado a mejor dirección y se las verá con Tarantino (Once upon a time in Hollywood), Sam Mendes, Todd Phillips y Bong Joon Ho (Parasite). También lograron sus chances Al Pacino y Joe Pesci como actores de reparto. Y el único que se quedó afuera fue el gran Robert de Niro. La estrella no figura en el apartado Mejor actor dramático, que tiene en su lista a Christian Bale por Ford vs Ferrari, Antonio Banderas por Dolor y gloria, Adam Driver por Marriage Story, Joaquin Phoenix por Joker y a Jonathan Pryce, quien encarna al argentino papa Francisco en Los dos papas.

El rubro Dirección enfrenta a cinco pesos pesados, pero dicen que la lucha estará entre Todd Phillips (Joker), Scorsese (El Irlandés) y Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood).

En mejor comedia o musical, lo más llamativo parece ser la vuelta de Eddie Murphy con Dolemite is my name, que enfrentará al film de Tarantino, a la sátira sobre el nazismo Jo Jo Rabbit, a Knives out y a la biografía de Elton John, Rocketman. La categoría film animado, tampoco será sencillo dirimir entre Frozen -en Argentina aún no estrena-, Toy Story 4, Cómo entrenar a tu dragón: el mundo escondido y El rey león. ¡Uf! Y si hay un dato especial para Argentina es el rubro Mejor película de habla no inglesa: brillamos por nuestra ausencia, una vez más, bajo el poderío de Europa y Asia.

Popstars musicales competirán en el rubro Canción original: Taylor Swift por Beautiful Ghosts (Cats), Beyonce por Spirit (El rey león) y Elton John por Love me again (Rocketman).

PARA AGENDAR

Los Globos de Oro son los premios a la industria del cine y la televisión que año a año entrega la prestigiosa Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, y que se conocen como "la antesala de los Oscar". La 77ma ceremonia de entrega de estatuillas tendrá lugar el domingo 5 de enero en Beverly Hills, y estará presentada por el comediante británico Ricky Gervais.

> EN LA TELE

The Crown

En un año con grandes producciones y mucha diversidad en la televisión, las series The Crown -el gran peso pesado- y Creedme (Unbelievable); ambas de Netflix; y Chernobyl, de HBO, quedaron a la cabeza las nominaciones en los Globos de Oro, con cuatro candidaturas cada una. Por detrás se situó un pelotón de producciones con tres candidaturas cada una: Barry, Big little lies, Fleabag, The Kominsky method, Fosse/Verdon, The morning show y Succession. El dato más llamativo en cuanto a la pantalla chica lo marcó lo sucedido con Game of Thrones. La serie que hizo historia en la televisión solo logró una mención para Kit Harington, así que no optará al Globo de Oro al mejor drama televisivo. De esta manera, pese a ser la serie más reconocida en la historia de los prestigiosos premios Emmy a la TV (con 59 galardones en total), se despedirá tras ocho temporadas sin haberse llevado jamás el premio gordo de los galardones que cada año entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Chernobyl

Unbelievable

Por otra parte, Netflix -el gigante digital que arrasó también en cine- se convirtió en la plataforma digital o canal de TV con más candidaturas al superar por poco a HBO; mientras que la recién creada Apple TV+ se estrenó en los premios televisivos con un triplete de nominaciones gracias a The morning show.



Dato importante: Ninguna de las grandes cadenas abiertas de Estados Unidos recibió candidaturas en esta edición de los Globos de Oro, que se enfocaron completamente en los canales pagos y en las plataformas de streaming.