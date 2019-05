Con los nervios del debut y una coreo sencilla, Siciliani no tuvo un buen puntaje y el jurado mostró la rigurosidad que tendrán en la evaluación.

De Brito (4): “Tenes mucho oficio y un equipo excelente. Se vio mucha alegría. No te noté nerviosa, pero no me sorprendió en ningún momento”

Pampita (8): Yo te vi segura y alegre. Pero no tuvo ningún momento sorpresa ni explosión. No fue un Disco que me sorprendiera.

Flor Peña (voto secreto): Tenés que explotar mucho lo sexy. No fue la mejor performance de ustedes, pero lo entiendo.

Polino (4): Me gusta mucho este trío. La coreo tal vez fue para un principiante

Total: 19 puntos (Sumó 3 del BAR)