El productor teatral Carlos Bacchi murió en las últimas horas y aún se están determinando las causas de su deceso. El hombre de 52 años era muy reconocido en el ambiente artístico y querido por los artistas por su constante apuesta al arte nacional.

Según pudo saber Teleshow, durante la tarde de este jueves, sus familiares lo estaban tratando de contactarlo vía telefónica y como no respondía los mensajes, Giuliano, uno de sus hijos fue hasta la casa con un cerrajero y lo encontraron sin vida cerca de la puerta de la vivienda.

Durante el 2020, Carlos Bacchi había contraído coronavirus siendo paciente de riesgo porque era diabético y además tenía un problema cardíaco ya que tenía seis stends en el corazón. El hombre tenía su productora ID Producciones Teatrales S.A y pertenecía a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales.

Entre los títulos que produjo a lo largo de su carrera en el medio se encuentran: Segunda vuelta (Director general), Aeroplanos (Productor), Adictas a vos (Productor ejecutivo, Productor general), Buenas noches Buenos Aires (Productor general), Panam y sus princesas (Productor), La jaula de las locas (Actor) y La mesa de los galanes (Actor, Productor), entre otras.

Además, en la peor crisis teatral de las últimas décadas, apostó su pasión por las tablas al producir Al teatro en auto con varios espectáculos en La Rural entre los que se destacaron el show de Nito Artaza, Cecilia Milone y Costa, el espectáculo de tango de Milone y el concierto de Ráfaga, entre otros. “Volver al teatro me hizo muy bien espiritualmente, pero mal en el bolsillo”, reconoció.

Tras conocerse la triste noticia, los artistas de la escena nacional se volcaron a las redes sociales a despedirlo. Moria Casán, el humorista Claudio Rico, Luis Bremer, Mariano Iudica, Federico Bal y su colega Aldo Funes, entre tantos otros. Todos lamentaron la muerte de un hombre que a lo largo de su vida apoyo incondicionalmente el trabajo de los artistas.

En muchas de sus entrevistas, Bacchi remarcaba el valor de los lazos afectivos, el buen proceder y los códigos, que terminan teniendo como resultado una carrera artística llena de grandes anécdotas con importantes personalidades del teatro y la televisión argentina. Pero, en una charla con Emiliano Rella se mostró muy enojado.

“Yo a Mar del Plata llevé tres espectáculos porque desde el gobierno de esa ciudad me prometieron que me iban a comprar 12 mil entradas, pero me compraron 25 entradas para uno y 25 entradas para el otro, y todavía no me las pagaron”, confesó en una entrevista durante el mes de junio.