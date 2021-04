Las aventuras amorosas de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha volverán a la pantalla. Heidi Klum confirmó a través de sus redes sociales que será la nueva integrante de la serie de televisión Sex and the City. Por medio de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo confirmó que será la nueva Samantha Jones, después de que la actriz Kim Catrall dejara el papel.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido MUY difícil mantener esto como una sorpresa, ¡pero finalmente puedo compartir que me uniré a la nueva temporada de Sex and the City! No puedo esperar para devolver un poco de Cosmos y patear mis Manolos con estas increíbles damas”, escribió la actriz en el epígrafe de una foto en blanco y negro, en la que se ve junto a las otras protagonistas de la serie Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

La publicación rápidamente se viralizó entre las fans de la serie y muchas de ellas reaccionaron con mucha emoción por la noticia en la que se confirma la nueva integrante que se unirá a las historias de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

A principios de año se anunció que una nueva temporada de la exitosa serie Sex and the City será emitida por HBO Max, pero solamente Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis regresarán a los papeles de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York respectivamente.

Kim Cattrall, histórica en el rol de Samantha Jones, decidió no participar de esta vuelta. La actriz, cuya enemistad con Parker se hizo notoria en los últimos años, le dio “me gusta” a un tuit que la felicitó por mantener sus convicciones. “Me encanta ‘Sex and the City’ y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creo que este es un gran ejemplo de ponerte a ti misma en primer lugar. Bien hecho Kim Cattrall”, expresó un seguidor de la actriz.

Ante la esperanza de una tercera película, Kim Cattrall había decidido no tomar parte en más proyectos que tuvieran que ver con la serie desde 2016. No obstante, ella no estaba en contra de que alguien más tomara la batuta del icónico personaje al cual le dio vida durante años.

En 2018 Cattrall opinó acerca de quiénes podrían ser su reemplazo si un proyecto fuera aprobado sin ella. “Soy parcial con Ellen DeGeneres, pero Oprah siempre fue mi primera. Pero luego están la diosa Tiffany Haddish o Sofia Vergara. ¡Tantas actrices fabulosas para elegir que harán que Samantha sea suya!”, escribió en Twitter.

Para la nueva temporada de Sex and the City y de acuerdo con un reporte de la revista Variety, actrices obtendrán más de 1 millón de dólares por episodio por el proyecto de 10 episodios. Además, y seguín la información revelada por el portal The Hollywood Reporter (THR) la temporada, será denominada “And Just Like That...” (y así como si nada...). Esta seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte y el cómo navegan su amistad en sus 50.

Heidi Klum es una modelo, presentadora, actriz, empresaria y diseñadora de moda que fue muy reconocida por ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret. Además, fue la anfitriona del programa Project Runway en Estados Unidos, el cual llegó 15 temporadas y por el cual recibió una nominación al Emmy.