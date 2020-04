Entre la abundante oferta de actividades para chicos que apareció de la mano de esta cuarentena -locales, nacionales y extranjeras-, llega una desde Francia, verdaderamente imperdible. My French Film Festival, en conjunto con el Institut Français ofrece más de una decena de bellísimos cortometrajes infantiles de animación en su sección especial Kids Corner (fuera de concurso), que completa su Stay Home Edition (Edición Quedate en casa); y que estará disponibles de manera libre y gratuita hasta el 27 de abril. Aunque pensadas para los más chiquitines de la casa, lo cierto es que los adultos también se fascinarán con estas historias breves, colmadas de animalitos y personajes encantadores que son los protagonistas de las más diversas aventuras, varias de las cuales dejan algún mensaje o moraleja. Lo importante, además del acceso gratuito, es que más allá de que en general son relatos a pura imagen (sin narración oral ni escrita), por lo tanto muy fáciles de comprender incluso para los más pequeños, la web del festival está disponible en varios idiomas, incluido el español, por lo tanto no será nada difícil acceder a estos cortometrajes, que han participado de diferentes ediciones del certamen galo.

El hombrecito de bolsillo, La gallina, el elefante y la serpiente, La Migration Bigoudenn, El sueño de Sam, Minoule, El elefante y la serpiente, La Moufle, Nicolas & Guillemette, Después de la lluvia, Oktapodi, El tigre sin rayas y Rumores son apenas algunos de los títulos de estos coloridos mini cuentos creados por jóvenes cineastas.

Disponibles en la web del Festival para ver ya sea en el celu, la tablet o la compu; se puede ingresar directamente a www.myfrenchfilmfestival.com o bien a través del Facebook de MyFrenchFilmFestival.com o del canal de Youtube MyFrenchFilmFestival.



Mucho más para ver



La edición Stay Home de My Film Festival no sólo tiene una cartelera para los niños. Adolescentes y adultos podrán disfrutar también de un abundante menú, liberado hasta el 27 de abril. Son más de 50 cortometrajes franceses, disponibles en todo el mundo y subtitulados en muchos idiomas, que pueden verse en cualquiera de las plataformas del Festival, ya sea por Youtube, en su cuenta de Facebook y también en la web. En este último caso, también habrá que ingresar a www.myfrenchfilmfestival.com/es/ cliquear en El festival, luego en la selección y desplazarse por la variada oferta, que incluye apartados como Teen Spirit (espíritu adolescente), Love and feelings (amor y sentimientos), What's going on? (¿qué está pasando?), Family affaire (asunto de familia) y Portraits of women (retratos de mujeres). Todos reúnen los mejores cortometrajes de las 10 últimas ediciones del encuentro francés, especialmente elegidos "para pasar de manera más liviana" este tiempo de cuarentena.