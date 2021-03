A partir de hoy, en el canal oficial de Youtube, está disponible el nuevo material audiovisual de Alexis "Tutto" Betancourt, conocido en el circuito del hip hop sanjuanino como Zyxela MC. "Sesión de Garage", una serie de videoclips basado en cinco capítulos. Los primeros cuatro, contendrán canciones puntuales: "Observa", un single del 2019, "Cuerpo es cáscara nomás", de 2020, "Imaginémonos" en versión remix, "Pa poder volar" un featuring con Buquino Cabrera, de Sudamericaneros. El último capítulo tendrá todas las canciones y una entrevista al final. Este material fue desarrollado en noviembre en una locación particular en Santa Lucía y contó con respaldo financiero a través de los subsidios de fomento del Inamu. En esta oportunidad, el artista urbano reafirma su propuesta estética combinando lo sonoro con la imagen en movimiento y la dinámica de las redes para sustentar estéticamente sus consignas con sentido humanista, de fuerte crítica social y de rechazo a discursos hegemónicos que contienen sus canciones. Alexis explicó para DIARIO DE CUYO la intención artística de esta producción: "Desde hace 10 años que soy rapero, nunca pude quedarme callado ante las injusticias. Estas canciones hablan del descontento de las relaciones humanas, de las cosas que pasan en el trabajo, de los afectos y las relaciones negativas. Desde experiencias personales, suenan una patada al ego", dijo el percusionista, compositor y productor de beats. Lo que destaca su propuesta musical, es la incorporación al rap de colores armónicos apelando al nu, al soul, el funk y el jazz. "Con el hip hop, me comunico explícitamente, canto lo que sucede y no puedo hacer vista gorda a mi alrededor", manifestó el músico chileno. La "Sesión de Garage" podrá verse en su canal de Youtube y demás redes sociales de Zyxela MC.