Ana de Armas está en el centro de la escena este mes. La protagonista de Blonde se ha convertido en la primera actriz cubana en ser nominada a un Oscar de la Academia y la octava latina (entra en la categoría aunque tenga la nacionalidad española y su carrera despegara en ese país). Ella ha recibido excelentes criticas por los matices que consiguió para recrear a un verdadero ícono mundial como Marilyn Monroe, pero su terna es difícil.

Ana de Armas ha conseguido ser vista más allá de su belleza, ha podido mostrar su capacidad interpretativa y ahora, verdaderamente, juega en las grandes ligas.

La popularidad que le dio El internado en España, le sirvió de base para instalarse en Los Angeles en 2014 y desde ese momento su ascenso fue meteórico. Actuó junto a Keanu Reaves (Knock knock), estuvo en Blade Runner 2049, Knives out y fue una chica Bond en No time to die por nombrar algunas de sus más emblemáticas participaciones.

Compartió cartel con galanes de Hollywood y, en lo personal, también fue noticia por su noviazgo con Ben Affleck. Actualmente, su pareja es Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder (la famosa plataforma de citas).

Al menos por ahora, ya es una nominación histórica, habrá que esperar a la gran gala para conocer el resultado. Mientras tanto, ella, disfruta.



Looks

FOTO 2, 3 Y 4. Castaña de pelo lacio casi siempre, pero los peinados recogidos resaltan sus facciones. Su make up casi siempre es "nude', salvo excepciones