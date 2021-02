La industria cinematográfica se prepara para recibir su primera entrega de premios. Pospuestos más de un mes, el domingo próximo será el turno de los Globo de Oro, el galardón que entrega la Asociación de la Prensa extranjera de Hollywood, considerados la antesala de los Oscar. Esta 78va. edición será diferente no sólo porque estará atravesada por el cambio de hábitos que impone la pandemia sino porque entre los nominados resalta el hecho que por primera vez en la historia de estos premios, tres mujeres están nominadas en la categoría de Mejor dirección: Emmerald Fennel, por Una joven prometedora; Chloé Zhao, por Nomadland, y Regina King, por Una noche en Miami, han conseguido esta distinción. También están nominados David Fincher por Mank y Aaron Sorkin, con El juicio de los 7 de Chicago. Justamente las dos producciones que más candidaturas tienen; 6 y 7 respectivamente.

Chloé Zhao. Dirige una de las favoritas, Nomadland.

Pero, quiénes son estas mujeres que protagonizan un hito en el premio que en 77 años sólo nominó en dirección a ocho mujeres y premió a una sola: Barbra Streisand.



Chloé Zhao (1982), es china-estadounidense aparece como la gran favorita del año. Ha triunfado en algunos festivales desde 2017 con el estreno de The Rider, un western en el que mezcla realidad y ficción. Es parte de Eternos, la producción de Marvel que protagonizan Angelina Jolie, Salma Hayek, entre otros. Además está en conversaciones para realizar el reboot que Universal Pictures prepara de Drácula de Bram Stoker. Nomadland, el filme que ahora está nominado, es su tercer largometraje, está protagonizado por la oscarizada Frances McDormand y David Strathairn y retrata la vida de personas que viven en autocaravanas y su historia de supervivencia en las rutas estadounidenses. La película se nutre del libro de no ficción de Jessica Bruder sobre los nómadas y la cara cambiante de la América que habitan. Nomadland también se coló para ser nominada en las categorías mejor actriz, mejor guión y mejor película dramática.



Emmerald Fennell (1982) es una escritora y actriz inglesa. Ella debuta en la dirección con Una mujer prometedora (Promising Young Woman), pero es conocida más por sus actuaciones en El secreto de Albert Nobbs (2011), La chica danesa (2015) y sobre todo por su papel en la serie de Netflix The Crown en la piel de Camila Parker. El filme nominado es la historia de Cassie, una mujer desconsolada y silenciosamente enfurecida con la misión de exponer hasta el último depredador sexual de la ciudad. Con la actuación de Carey Mulligan, nominada como mejor actriz, Fennell lleva al espectador por un camino hacia la verdad real sobre la agresión sexual y la mirada social. El filme competirá además, en las categorías mejor película y mejor guión.

Regina King. La oscarizada actriz filmó Una noche en Miami.

Regina King (1970). La reconocida actriz nacida en Los Angeles, comenzó a ser reconocida luego de su papel en Jerry Maguire en 1996 y luego en Enemigo público en 1998. En 2019 ganó un Oscar como actriz secundaria en El blues de Beale Street (If Beale Street Could Talk), filme dirigido por Barry Jenkins. Ahora, como directora en Una noche en Miami explora los eventos posteriores a una pelea de 1964 que nadie pensó que el futuro Muhammed Ali ganaría contra Sonny Liston. Los cuatro amigos (Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown y Sam Cooke) e íconos se retiraron a un hotel en la metrópolis segregada de Florida para pasar el rato. Lo que realmente se dijo y sucedió en esa reunión es la trama central de este filme que se relaciona con el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Una noche en Miami también compite por llevarse los premios a mejor actor de reparto y mejor canción original.



Mejor película animada





Croods: the new age

Onward

Over the moon

Soul

Wolfwalkers



TELEVISIÓN



Mejor serie de drama



The Crown

Lovecraft Country

Ozark

Ratched



Mejor actriz en serie dramática



Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched



Mejor actor en serie dramática



Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason



Mejor miniserie o película para TV



Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox



Transmisión desde ambas costas



La ceremonia de los Golden Globe tendrá como anfitrionas nuevamente a las comediantes Tina Fey y Amy Poehler (foto), quienes estarán en vivo simultáneamente desde Nueva York y California.



Fey transmitirá en vivo desde The Rainbow Room en el Rockefeller Center en New York, mientras que Poehler será la anfitriona desde el lugar habitual de los Globos, dentro del Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills.



Será sin público y quienes estarán presentes son las estrellas que harán de presentadores de los premios y que históricamente son los ganadores de la temporada pasada. Los nombres confirmados de quienes premiarán a sus colegas son Awkwafina, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Kristen Wiig.



En la ceremonia se hará un reconocimiento especial a la trayectoria de la icónica actriz Jane Fonda con el Premio Cecil B. DeMille.



Ricky Gervais fue el anfitrión de la 77a edición de los Globos de Oro del año pasado, que fue una de las transmisiones por televisión más vistas del año, con un promedio de 19,2 millones de espectadores el 5 de enero de 2020.