El 13 de marzo de 1973 salió a la venta en Estados Unidos, y unos pocos días después en Reino Unido, el disco de rock progresivo que lo cambió todo. Fue el despegue y consagración de Pink Floyd con su obra cumbre "El lado oscuro de la Luna" (The Dark Side of the Moon), que produjo un suceso cultural sin precedentes hasta ese momento. A 50 años de aquel lanzamiento, músicos de rock de San Juan nucleados en la productora IMAXIA, realizarán un tributo a esta placa que obtuvo ventas y permanencia sin precedentes.



Con título homónimo, el ensamble local presentará el show este sábado en el Cine Teatro Municipal de la ciudad, en el que transitarán por los 11 temas que componen el álbum, más otras canciones icónicas de Pink Floyd, a modo de "bonus track".



La idea es recrear el tour que hizo la banda británica para promocionar el disco (entre 1972 y 1973) con las interpretaciones de Jaime Díaz Cornejo (bajo, voz y guitarra), Pablo Dinkel (guitarra y voz), Germán Güell (teclados y voz), Federico Podestá (guitarra, teclados y slide) y Pablo Ratner (batería y percusión), Ricardo Podestá (bajo), Luciano Gutiérrez (saxo) y Lorena Esbry (coros). Lo que tendrá esta puesta con impronta sanjuanina es un concepto inmersivo, con efectos sonoros, juegos lumínicos y proyecciones visuales que reproducirán la estética del espectáculo, para que sea lo más fiel al original. En este rol jugarán Juan Manuel Noguera y Rodolfo Mier, como los responsables de la escenotécnica, buscando una experiencia completa.



"Con Pablo Dinkel y Federico Podestá hemos tocado otras ocasiones en la banda Karma temas de Pink Floyd, intentamos armar el tributo para los 40 años, pero no se pudo concretar. Esta vez lo haremos definitivamente después de tres meses de preparación", comentó Germán Güell, el impulsor de IMAXIA, la productora de contenidos culturales. La idea se concibió, en principio, por la fascinación que Germán siente desde la infancia hacia el combo: "Me marcó desde niño. Recuerdo estar escuchándolo con mi padre, sentimos mucho cariño por este disco que es una rotura de cabeza tremenda. Cuando tuve el visto bueno de los demás chicos, encaramos esta recreación con mucho amor y conocimiento y el resultado que está tomando es muy bueno".



En lo conceptual "El lado oscuro de la Luna" está construido a partir de las experiencias y de ideas musicales que Pink Floyd había desarrollado en conciertos y grabaciones, desde la salida de Syd Barret, el principal compositor y letrista de la banda. Se encuentra una temática ligada al conflicto existencial del hombre en la Tierra, la avaricia, la vejez, lo que significa vivir, el miedo a la muerte y la enfermedad mental. El contenido filosófico es evidente, pero también introdujo numerosas innovaciones a la manera de producir y grabar. Sonidos sintetizados, instrumentos electrónicos, el arte ilustrado, las puestas en escena de los recitales y un número importante de otros aspectos ligados a la realización del álbum, hicieron que dicha producción fuera vanguardia para el rock en esa década.



Por su parte, Lorena Esbry, quien será la encargada de hacer las voces corales, mencionó que, entre todas las piezas que cuenta el álbum, su favorita es "El gran baile en el cielo" (The Great Gig in the Sky): "Descubrí la obra a muy temprana edad. Fue un antes y un después en mi vida. Todas las canciones me impactaron pero esta en particular, interpretada por Clare Torry, una genia impresionante con esos gritos desgarrados, me inspiran un gran contraste entre la vida y la muerte, al igual que otra corista Rachel Fury, ambas me inspiran".



Para Güell, la canción con la que hay que introducirse en el universo de Pink Floyd es "Respira" (Breathe), como metáfora, es una invitación a tomarse un respiro, a detenerse y reflexionar sobre el significado de la vida, para no caer en la búsqueda de metas sin sentido. "Me parece que está llena de esperanza y plantea una dicotomía de las cosas buenas y malas en la vida. Cuando leés la traducción de las letras, te da un conocimiento para interpelarse a uno mismo. Te dice que la vida misma te pone en jaque permanente, te ofrece y te quita cosas y estás ahí para decidir en una carrera frenética".



Por otro lado, el combo considera que realizar un tributo a la obra de Pink Floyd en un escenario local no es descabellado, puesto que hay una buena base de escuchas de la generación de los '70, '80 y '90 que son admiradores fieles de su legado; al igual que numerosos jóvenes. "Por suerte, contamos con casi la totalidad de localidades prácticamente vendidas y eso nos da una señal para poder pensar en una próxima función, para otra fecha posiblemente. Y sí, veo hasta en las remeras de muchos pibes esa imagen del disco que es un símbolo de un clásico de la música mundial", valoró el tecladista.



Disco bisagra

"El lado oscuro de la Luna" (1973) fue un masivo éxito comercial, sosteniéndose por más de 19 años en lo más alto de la lista Billboard y fue el tercer disco más vendido en la historia de la música, detrás de "Thriller" de Michael Jackson y "Back in Black" de AC/DC. Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops. Alan Parsons fue el responsable de algunas innovaciones en la ingeniería de sonido. Aclamado unánime por la crítica, el disco fue un hito en la cultura popular con un legado que es una fuerte influencia en músicos y otros artistas actuales.



DATO

El lado oscuro de la Luna. Sábado 5 de agosto. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entradas: $1.500 en boletería y en www.imaxia.com.ar.