"Mi madre es mi mayor referente feminista", dijo Penélope Cruz en una entrevista con EFE. Pero pronto, la actriz que tiene chances de llevarse un Oscar a mejor actriz por "Madres paralelas", de Pedro Almodovar (los finalistas se conocerán el 8 de febrero), y que dio que hablar con su coprotagónico en "The 355" -una película de espías que subvierte los cánones del género y demuestra que las mujeres unidas también pueden salvar el mundo- se ocupó de aclarar los tantos. Es que para Penélope, la palabra "feminismo" se ha "distorsionado" y "malinterpretado" mucho; entonces deja en claro a qué se refiere y que la inspiró a serlo.



"Mi madre es una persona fuerte, me tuvo con sólo 21 años, la he visto en muchas situaciones en la vida y sus reacciones siempre han sido inspiradoras para mí, de un gran respeto a sí misma, ha sido una gran maestra y si tuviera que elegir un referente por supuesto sería ella", se explayó la bella morena nacida el 28 de abril de 1974 en Alcobendas. "Somos feministas por naturaleza pero no es algo de lo que hablemos. Para mí es feminismo la manera en que ella vive su vida y lo que transmite por sus acciones, crecí viéndola a ella, así que si alguien me pregunta si soy feminista diría sí, seguro, cómo no, pero es una palabra que se ha distorsionado y malinterpretado mucho", agregó la ganadora de un Oscar por "Vicky Cristina Barcelona".

Siempre impecable, Penélope se caracteriza por ser una de las actrices más glamorosas. Su estilo para peinar y vestir suele marcar tendencia.