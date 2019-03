Mientras lucha incansablemente por seguir viviendo el cantante Sergio Denis hoy cumple 70 años. Se encuentra internado en el Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, provincia en la que actuó el fin de semana pasado y en cuyos escenarios sufrió un terrible accidente que lo dejó al borde de la muerte.

Sergio Denis nació en la ciudad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, un día como hoy pero de 1949. Su nombre verdadero es Héctor Hoffmann, pero cuando comenzó su carrera como cantante se lo cambió a Sergio Denis.

De acuerdo al último parte médico “si sigue evolucionando bien probablemente en unos días se pueda pensar en comenzar a bajar la sedoanalgesia". Por la caída desde el escenario a una fosa de más de dos metros sufrió traumatismos de cráneo y tórax, con contusión pulmoral bilateral.

“Responde adecuadamente a la terapéutica, así lo demuestra el menor requerimiento de oxígeno y fármacos vasoactivos. Persiste con pronóstico reservado. Se encuentra en asistencia respiratoria mecánica bajo sedoanalgesia“, indicó la directora del hospital donde se encuentra internado, Olga Fernández.

No obstante, su hermana Nora admitió que es muy duro verlo en el estado en el que está: “Está hecho un desastre. Ver a un hermano conectado como está él… no parece él. Querían hacerle una tomografía, pero no pueden llevarlo. Tiene muchas fracturas, nada amortiguó el golpe que se dio en la cabeza. Se ve claro: está como muerto”.

Pese a todo, los médicos aclararon que su estado no es irreversible y que hay esperanzas de que Sergio Denis se recupere.