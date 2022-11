"Una de las noticias más lindas de nuestra vida. Un cambio de vida y una nueva era. Se vienen momentos de movimiento, amor, paciencia, y mucha felicidad. Una familia que se expande, que se agranda, que se forma de un amor inmenso", fue el mensaje con el que Jazmín Beccar Varela, la actriz que le dio vida a Luján Linares en Rebelde Way, anunció que espera un hijo junto a Sofía Accattoli, su novia.

"Bebit@ te estamos esperando con los brazos abiertos. Sofía, ¡qué lindo por dios vivir esto con vos! ¡¡Te amo!!", agregó la mujer que ya es madre de Tito, de 4 años, fruto de su relación con Franco Stivala. Además, publicó un video en el que se la ve esperando a que su pareja se haga un test de embarazo en el baño y cómo festejan cuando descubren que el resultado es positivo.

Tras el éxito que tuvo la serie juvenil protagonizada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, Jazmín dejó de lado la actuación y decidió estudiar Comunicación Social para continuar su vida sin exposición. Sin embargo, a través de las redes sociales se mantuvo muy cerca de los fanáticos de la ficción, aún a 20 años de su estreno, y suele compartir detalles de su vida privada.

El pasado 26 de abril, en el Día de la Visibilidad Lésbica, Beccar Varela compartió un profundo posteo. "Ponemos esta foto hoy, porque nosotras vivimos felices, nosotras podemos vivir libres, nosotras nos animamos a que no nos importe. Queremos visibilizar la vida, el amor y lo cotidiano. Porque esto es alegría, es animarte a ser feliz. La vida es corta y no te olvides que se trata de amar y de ser feliz. El que te acompaña, increíble y el que no, se la pierde", escribió junto a una imagen en la que se la ve abrazada a su pareja, a quien conoció a través de Instagram luego de su separación del padre de su hijo.

