Todos hemos visto alguna película de Jim Carrey a lo largo de nuestras vidas. Este aclamado actor canadiense-estadounidense de 60 años, es uno de los más reconocidos a nivel mundial por su extensa carrera en la industria cinematográfica. Durante su trayectoria interpretó una gran cantidad de papeles que se han vuelto icónicos con el paso del tiempo, dejando su huella como uno de los mejores artistas en la pantalla grande de las últimas décadas.

Entre sus cintas más destacadas se encuentran Ace Ventura: Pet Detective, La Máscara, Una Pareja de Idiotas, Mentiroso Mentiroso, El Grinch, Todopoderoso, Lemony Snicket, Eterno Resplandor De Una Mente Sin Recuerdos y muchas otras.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Kit Hoover de Access Hollywood como parte de su gira publicitaria de Sonic 2: La película, Jim Carrey declaró que se retira del mundo de la actuación y la comedia. “Me retiro, hablo en serio”, expresó. Sin embargo, Carrey comentó que estaría dispuesto a participar únicamente en proyectos excepcionales, cuyas historias fueran "importantes para que la gente las viera".

El actor explicó: "Depende, si los ángeles traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada, que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría hacerlo. Podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso. Realmente me gusta mi vida tranquila, y realmente amo poner pintura sobre lienzo, y realmente amo mi vida espiritual, y siento que, esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente".

Carrey inició su carrera a la corta edad de 15 años. Con el apoyo de su padre, decidió dar pequeñas funciones en un cabaret de Toronto imitando a Elvis Presley, James Stewart y Jerry Lewis. En 1979, cuando tenía 17, comenzó a hacer stand-up en el club Toronto Yuk Yuk, en donde consiguió un poco más de público. Fue hasta 1994, que el actor consiguió su primer rol protagónico en Ace Ventura, y aunque la cinta obtuvo críticas negativas de los especialistas, esta fue bien recibida por el público.