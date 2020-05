Jimena Barón es tendencia otra vez. Luego de acceder a pasar la cuarentena con su ex pareja y padre de su hijo Morrison, el futbolista Daniel Osvaldo (según contó, a pedido del niño) y además, por compartirlo en sus redes sociales, estallaron los opinólogos.

Muchos costados y cuestiones. Si bien la artista le debe su trayectoria musical a sus experiencias de amor o desamor -además atravesadas por una denuncia de violencia de género-, y se ha manifestado en contra de Osvaldo en innumerables oportunidades, la prensa amarillista aprovecha para criticar sus desiciones.

Tal es así que su nombre volvió a ubicarse dentro de los temas más comentados de Twitter. Y fiel a su estilo, devolvió una respuesta para los múltiples comentarios. "Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa", comenzó expresando la autora de "La tonta" y "La cobra" a través de sus historias.

"Seguirán opinando y hablando, y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete, intentando no joder a nadie", cerró contundente.