Jorge Rial fue uno de los invitados al programa “PH, Podemos Hablar”que conduce Andy Kusnetzoff. En su faceta más íntima, habló de su niñez y de la particular relación que mantuvo con su madre. Además contó de su operación de corazón, la separación y su nueva vida de recién casado con Romina Pereiro.

“Mis viejos eran campesinos. Uno tenía tercer grado, el otro primero o segundo. Mi vieja me demostraba el amor desde la violencia. Lo cuento hoy así porque en terapia logré reconciliarme con ella, pero su amor era desde la violencia. Yo tampoco era un pibe muy tranquilo que digamos”, comenzó el conductor de Intrusos.

Ante la sorpresa del resto de los invitados, el periodista contó que una vez tuvo que ser hospitalizado por una agresión por parte de su madre. “Estuve internado por violencia. Mi vieja, en una cena, agarró un sachet de lavandina, me lo tiró, me entró y me tuvieron que internar”, narró.

“Y pudiste reconciliarte con ella después”, le dijo Andy Kusnetzoff. A lo que Rial respondió: “Después que murió, con mucho laburo de terapia me di cuenta que era su manera de amarme“.

Luego, afirmó que se encuentra “feliz” y disfrutando de una mejor relación con sus hijas. “Me arrepiento de no haber sido feliz antes de los 57”, lamentó.

Mientras transcurría la noche, Andy le dijo: “Me hiciste hablar el otro día con Mario, me hiciste amigar con ‘El pelado’. Ahora, vos: ¿estás para amigarte con Ventura?“.

“No estoy peleado técnicamente con Ventura. Estamos alejados, pero no peleados. Lo que pasa a veces es que cuando te separás y la vida te va separando, es muy difícil reencontrarte. Él hizo una, yo hice otra. Nos encontramos muy seguido en la puerta del canal y nos abrazamos, pero no sé si sería igual la cosa“, respondió Rial.