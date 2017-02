Juana Repetto está en su mejor momento personal. Hace seis meses cumplió un gran sueño: ser mamá. "Cuando empecé el tratamiento para tenerlo estaba 4 ó 5 kilos arriba. Pero durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más. Faltaban dos semanas y no quería ver en la balanza que había pasado los cien, pero ahora, seis meses después de parir, bajé 32 kilos. Me faltarían seis más para estar bien", relató la joven a la revista Gente.

"Mi hijo es un torazo: pesa 11 kilos, y eso que hasta ahora sólo se alimentó con mi teta. En un par de semanas va a empezar con un método que se llama BLW, donde los chicos comen sólo lo que pueden agarrar con sus manos y llevarse a la boca. Esto los ayuda con la motricidad y a distinguir colores y texturas. Además, no los obligás a comer más de lo que quieren. A Tori también le voy a dar carne, pero no sé cómo la voy a cocinar, porque soy vegetariana desde hace doce años", reveló Juana desde el jardín de la casa de su madre, en San Isidro.

En cuanto su regreso al plano laboral, Juana contó: "Recibí varias propuestas para actuar, pero finalmente me decidí por la tele, como panelista en Cuestión de peso. Solicité un camarín para llevarme a Toribio, porque él pide comer cada hora y media, y porque me cuesta un montón separarme de él. Además, hace un mes comencé a hacer un blog, Mammaminas, con una mamá que conocí en las clases de gimnasia para embarazadas. Decidimos contarle a la gente 'el lado B' de la maternidad, que no todo es tan hermoso como se piensa".

La dieta de Juana Repetto para lograr la baja de tantos kilos se basa en "un desayuno, un jugo de naranja con banana y dos galletas de arroz con mermelada y queso. Al mediodía, una ensalada con atún y huevos revueltos. A la noche, lo mismo. Si se me complica y me agarra ansiedad, me como un postrecito light. Solamente con la teta no bajás: tenés que hacer aeróbicos, elípticos, ejercicios localizados adentro de una cápsula y cuidarte con la comida", finalizó.