"Es verdad, doy un paso al costado del certamen"; así comienza el relato de Julián Serrano, el cual expresó a través de una publicación en su cuenta de Instagram tras los rumores sobre su posible renuncia.

El youtuber dedicó un espacio para explicar por qué tomó esa decisión: "No fue algo apresurado, vengo pensando hace bastante tiempo. Creo que es lo mejor, a lo último de todo no podia dar la entrega y energia que el programa amerita".

Luego, añadió: "Necesito un espacio y un momento para reconectarme con loque me gusta, música y contenido online, es lo mejor para todos, para el equipo, para el sueño". Justamente, el artista le envió un mensaje especial a la fundación para la que trabaja su grupo, con la cual prometió seguir en contacto.

"Me encantó el certamen, no me arrepiento de nada", reveló.

"Me voy muy contento, me llevo recuerdos hermosos, que voy a guardar como tesoros en el corazón", señaló y le agradeció a Marcelo Tinelli y a Federico Hoppe: "Siempre me trataron con muchísimo respeto".

Además, le envió un mensaje a Sofi Morandi, su pareja de baile, y su coach Nicolás Merlín: "Saben cuanto los adoro, los quiero, los admiro a los dos. Arancamos el progama sin conocerlos y terminamos siendo una bomba por las diferentes personalidades y energía. Les deseo lo mejor, la van a romper".

A su vez, tras los rumores de un incipiente romance con la influencer, Serrano le dedicó un párrafo aparte a Malena Narvay, su novia: "Gracias a mi amor por bancarme en todas y por estar siempre en las buenas y en las malas".

Asimismo, Morandi también realizó un descargo en su cuenta de Instagram, donde muestra cómo reaccionó ante la renuncia: "Sé que Juli lo venía pensando hace mucho, no fue una novedad para el trío. Me quedo contenta porque sé que está seguro y tranquilo con la decisión. Es muy intenso lo que se vive ahí, uno tiene que sentirse cómodo y creo que el límite está cuando se deja de disfruta".