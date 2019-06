Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños durante sus primeros años de relación

Desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el 28 de noviembre de 2014, salieron a la luz las internas entre sus protagonistas. Una de las encargadas de sacar “los trapitos al sol” fue María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a “la Chilindrina”.

La actriz ya había contado que no se llevaba bien con Florinda Meza, quien hacía de “Doña Florinda”en la ficción, pero después reconoció que no le guardaba rencores. Sin embargo, ahora salió a contar una situación que no deja bien parada a la última pareja de “Chespirito”.

El entrañable personaje de La Chilindrina

En una entrevista con la revista TV Notas, de las Nieves contó: “Estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40! Al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo”.

Florinda fue la mujer que estuvo con “Chespirito” en sus últimos años

Además, la actriz culpó a Meza por haberla distanciado de Gómez Bolaños. Según recordó, ellos trabajaron juntos en 1968, en Los supergenios de la mesa cuadrada y en 1971 comenzaron a darle vueltas al proyecto de El Chavo del 8, que se estrenó dos años después.

En el 74, ella se cambió de canal y esta situación los hizo pelear, pero después pudieron arreglar sus diferencias.

La “Chilindrina” también destacó una actitud que tuvo la última pareja de “Chespirito” que hizo que muchos colegas dejaran de trabajar con él. “Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directores, camarógrafos, hasta directores de cámaras; les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía sólo lo que ella decía”, reveló.

Florinda Meza habló con los medios de comunicación en el aniversario de la muerte de Roberto Gómez Bolaños

La actriz se lamentó del hecho de que en sus últimas entrevistas, “Chespirito” no pareciera tan contento al hablar de ella. “De verdad parecía que estaba escuchando a Florinda y no a Roberto; sabía perfectamente que no era él el que se estaba expresando así de mí”, aseguró.

Finalmente, reconoció que fue un error haber contado que Carlos Villagrán (“Quico”) y Florinda Mezatuvieron una relación. “Mi error fue confirmar que sí anduvieron cuando Carlos estaba casado y que a la vez anduvo con otras tres mujeres, y que Florinda también había andado con Enrique Segoviano”, lanzó.