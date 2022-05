La China Suárez sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores en redes al denunciar por hostigamiento y persecución a un sector de la prensa. Además, compartió un hilo de Twitter que hace referencia a las “incoherencias” que supuestamente utilizan Ángel de Brito y Yanina Latorre para atacarla.

En LAM (América), salieron a responder las acusaciones y aseguraron que no tienen problemas en ir a la Justicia para aclarar la situación. Sin embargo, no bajaron el tono de la discusión y cuestionaron que no durmiera con sus hijos, tras pasar la noche con Rusherking en un hotel. Durante el horario del programa, la actriz salió harta a responderles a los que señalaron que su manera de criar a sus tres hijos era incorrecta.

“Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por “trabajo”) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, lanzó picante, cada vez con menos paciencia.

Qué dijeron en LAM sobre la China Suárez

Tras mostrar el descargo de la China Suárez, desde el piso de LAM (América) Ángel de Brito y Yanina Latorre respondieron a las palabras de la actriz.

“Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera. Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Después de hablar y discutir un poco me sacó a bailar ella. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta; que la misma persona que denuncia hostigamiento va a con su nuevo novio a una fiesta que está llena de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia”, apuntó el conductor.

“¿A Benjamín le gustará saber que ella no duerme con sus hijos? ¿Quién llevó hoy a los hijos al colegio? Van ahí en Pilar”, sumó Yanina. Al mismo tiempo, aseguró que a esa hora el actor chileno se encontraba arriba de un avión, lo cual coincidiría con el palito que le tiró Suárez en su tuit a Benjamín Vicuña.

“Tiene tres chicos... Cuando sos madre... ¿No los lleva nunca al colegio? Yo sí sentiría culpa”, siguió. Sin embargo, la panelista no encontró respaldo en sus compañeros, quienes apuntaron que es una mamá presente, que tiene derecho a salir con su nueva pareja y que debe tener alguna ayuda como respaldo.