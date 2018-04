Como Alecia Beth Moore nadie la conoce. La platinada de tintes rosados que llegó a los top de la canción bajo el nombre artístico de Pink, ahora encabeza el nuevo número de People rebautizado este año como La edición de belleza, con la finalidad de mostrar una hermosura inclusiva. ¡Chau cuerpos perfectos! ¡Qué tanto!



El año pasado, la actriz estadounidense Julia Roberts fue designada por quinta vez como "mujer más bella del mundo", tras ganar el título en 1991, 2000, 2005 y 2010. Sin embargo, aquí, fue la estrella de la música la encargada de poner punto final a una designación que People adoptó en 1990.



Dejando en el recuerdo los cuerpos delineadamente sensuales como si se tratara de un especial de gomería, la portada de la revista exhibe a una Pink fresca y espontánea, acompañada de sus hijos Jameson Moon (15 meses) y Willow Sage (6 años) a sus 38 años. La tapa circuló por la web a modo de anticipo; si la idea era pescar cibernautas, lo logró.



Escultural, la compositora de hits como Don't Let Me Get Me, Just Like A Pill y Beautiful Trauma, abrió las puertas de su intimidad familiar junto a su esposo, el piloto de motocross Carey Hart.



"Tengo tantas preocupaciones y miedos como mamá. Me preocupo por todo. Pero van a estar bien. Saben lo que están haciendo. Pero respecto al mundo, no sé si el mundo también lo estará, entonces rezo", reveló la diva sobre su costado maternal, luego de sortear un aspecto oscuro de su niñez, en el que fue adicta a la heroína y la marihuana.



Por otro lado, hace unos años, la polémica voz fue noticia tras afirmar que ella no era bisexual sino "trisexual" al revelar que tuvo una relación lésbica en su adolescencia y que esa pareja le rompió el corazón al dejarla por su hermano. Incluso llegó a rumorearse en el ambiente que el repentino odio hacia las divas Jessica Simpson, Paris Hilton y Britney Spears se podía tratar de amor (chusma... chusma...). Una rosa tan exótica y misteriosa como rebelde. Una chica difícil.