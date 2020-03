Linda René Abadi, más conocida como Donna Caroll, murió a los 80 años. La reconocida artista estaba internada en el Sanatorio Güemes desde hace dos semanas. La noticia fue confirmada por su hija, Marisa Ini, a través de su cuenta de Facebook.

“El cielo está llorando. Se fue de gira mi mamá, Donna Caroll, la peleó hasta el final. Ya está cantando con los ángeles”, escribió Marisa en la red social, muy dolida por la partida de la actriz y cantante argentina que se destacó por sus actuaciones en diversas comedias musicales como El beso de la mujer araña, Las ridículas preciosas y A la capital.

A lo largo de su carrera, grabó discos tanto en la Argentina, como en Puerto Rico, España y Francia. “Sol de medianoche”, “Todo pasará”, “Ázucar y afecto”, “Buenos Aires Blues”, “Todo pasará”, “Simpática”, “Por los cuarenta”, “Largos de Haendel” son algunos de los álbumes que formaron parte de su extensa discografía.

Donna era una figura muy reconocida en el mundo del jazz, pero también en mundo del rock ya que llegó a grabar un disco junto a La Pesada del Rock and Roll, un grupo que se había formado en 1970 por Billy Bond. En esa agrupación pasaron reconocidos músicos como Pappo, Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Claudio Gabis y Alejandro Medina.

A pesar de haber tenido una carrera llena de éxitos, tuvo una infancia complicada. Por la separación de sus padres, estuvo en un colegio pupilo de los 4 a los 8 años. Allí fue donde nació su amor por la música ya que solía escuchar discos de Frank Sinatra, Bing Crosby y Rosemary Clooney.

“Cuando vuelvo a mi niñez no me reconozco en nada. Es más, tuve una infancia muy dura...Y una adolescencia que ni te digo”, declaró en una entrevista con Clarín en el 2010. Y relató que a los 17 años, su padre la obligó a casarse con un hombre al que no amaba. Tuvieron dos hijos y vivieron en los Estados Unidos hasta que se quebró la empresa de aviación que su esposo había fundado. Al regresar a la Argentina, se separaron y ella apostó nuevamente al amor de la mano de Oscar López Ruiz.

El puntapié de su carrera fue cuando se presentó a un casting en el viejo Canal 11, con la ayuda de un vecino que conocía al director de la emisora. Interpretó el tema “Hice té para dos” y quedó elegida para participar en Show 90, junto a otros cantantes, como Susy Leiva y Enrique Dumas. A partir de ese momento, no paró de trabajar tanto en la Argentina como en el exterior.

