"El cielo estrellado fue testigo de una noche con un excelente marco de público, mientras que en el escenario desfilaban soñadores...", describe la página oficial de Pre Cosquín la última velada del certamen para nuevos valores, que tuvo lugar el lunes pasado. Luego de una larga jornada apretada de nervios e ilusiones, finalmente, sobre las cuatro de la madrugada de ayer, retumbó en la plaza Próspero Molina la gran alegría para los sanjuaninos: Con el número 13, Duende Fusión Folk se convirtió en ganador del competitivo y consiguió así el único pase local (de entre cinco chances) al Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que comenzará el próximo sábado; además de un contrato para volver al Atahualpa Yupanqui el año próximo. Un sueño buscado, trabajado, que hizo que apenas escucharan su nombre, todo fuera emoción en el sexteto que se quedó con el rubro Conjunto Vocal y también entre sus compañeros de delegación, comandada por Pablo Carrizo.



"Nos fue excepcional porque la gente, cuando empezamos, aplaudió de primera; y el jurado aplaudía de pie, ¡tremendo! En nuestro interior sabíamos que íbamos a ganar, porque si bien los otros conjuntos eran muy buenos, nosotros éramos distintos. Fuimos con una propuesta muy cuyana, cuatro guitarras, una batería y un bajo; y con los arreglos fusionados; pero bien cuyano", comentó a DIARIO DE CUYO Esteban Muñoz, "el Duende de la guitarra", cabeza del "Duende Trío" (formación con la que supo transitar peñas coscoínas) y de este sexteto que nació hace seis meses, con un objetivo claro: pintar su aldea en el competitivo de folclore más importante del país. "Gracias a Dios pudimos traer el triunfo y tenemos la satisfacción de poder representar cuyanamente a San Juan", subrayó Lucas Correa, otro de los integrantes del combo que se completa con Ángelo Muñoz, Juan Delgado, Juan Álvarez y Rolando Bustos.



Un menú de doce temas había preparado el grupo para presentarle al jurado. En la primera ronda, con el número 29, Duende Fusión Folk eligió la cueca Corazón, de Saúl Quiroga; y el jurado le hizo interpretar La bien amada, tonada de Eduardo Troncozo (se puede ver en Youtube: Duende Fusión Folk en Pre-Cosquín 2017). Así pasaron a la final, donde era un solo tema, y se jugaron por Las dos puntas, "una cueca que conoce todo el mundo, pero que no grabó ni Soledad, ni el Chaqueño, ni Abel Pintos... nadie. Y además teníamos eso que tienen los cuyanos, la forma del toque", se explayó Esteban.



"En un mes cambiamos todo, porque generalmente cantaba Bustos y nosotros le hacíamos violas y por ahí metíamos voces en las finales. Pero como el rubro era Conjunto Vocal, nos vimos en la obligación de hacer unos cambios, cantar todos al unísono, de repente dúos; y mientras algunos cantaban, no tocábamos las guitarras, para que se apreciaran los arreglos de las voces; y de repente nos metíamos los cuatro. También cortamos un poco las segundas introducciones para que no sean tan largas y cansadoras; y con los finales bien fuertes, tipo Cantores del Alba, para que la gente aplaudiera", contó detalles Esteban, artista nacido de Chile que llegó al país siendo un niño. "Nosotros fuimos con una propuesta, con un producto, con cuatro guitarras punteando y por ahí no tocaba nadie y cantábamos nomás, hicimos un trabajo para ir a ganar. Con la poca experiencia que tengo, ya sabía de lo que se trata el certamen, así que cambiamos repertorio, lo arreglamos para que no hubiera fisuras, para no cometer errores; y hasta el último día estuvimos arreglando los temas, seis instrumentales y seis cantados", explicó el guitarrista y cantor.



"Teníamos mucha presión, no queríamos volver a San Juan con las manos vacías, porque la gente había apostado mucho por nosotros. Estábamos pasando ese momento tan duro, porque hasta que se da la última palabra no se sabe nada, por más que se comentaba... Yo no quería perder, los chicos estaban muy ilusionados... ", confiesa el mayor de los hermanos Muñoz, debutantes en el certamen y candidatos por Chimbas a las Revelaciones de la Fiesta del Sol.



"Hoy nos sentimos honrados de haber representado a la provincia y que haya ganado Cuyo, porque el folclore cuyano es el que ha ganado", valoró el Duende, que junto a sus compañeros redoblará la apuesta en el escenario mayor (hoy sabrán la fecha), donde en los más de 20 minutos que tienen de tiempo y si todo se da según lo previsto, entonarán Corazón, La bien amada, la cueca Entre San Juan y Mendoza, el gato El mercedino, las tonadas Hoy me pagas con olvido y Señora tonada; y cerrarán con Las dos puntas.