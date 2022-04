Los apasionados por la salsa, la bachata, el bolero, el mambo y el cha cha cha celebraron el San Juan Salsa Festival 2022 en el salón del Círculo Andaluz. Después de las clínicas de formación y del concierto de Son en Fa, la DJ Noelia Sarmiento inició a la madrugada del domingo lo que se conoce en el ambiente como "baile social", que es, precisamente, la instancia en la que el público (conformado por personas de diversas edades) entra en la pista para bailar de forma espontánea y desinhibida de prejuicios o estructuras sociales. Desde aquel bailarín o bailarina experimentada que transita en academias o institutos especializados, hasta el trabajador o profesional común y corriente que gusta de compartir una pieza musical en pareja o con amigos, sin ningún conocimiento formal en danza. Todos y todas son parte protagonistas del acontecimiento festivo. La ropa más ajustada o suelta, vestido, pantalón, calza, zapatos de charol o zapatillas, camisa o remera corta, en el baile social, todo eso resulta accesorio y secundario. Lo que más importa a la hora de bailar es el placer de mover el cuerpo al ritmo de la música alegre. Dentro del mundo salsero, está bien definida la diferencia del baile en escenario y el baile en pista. En la primera modalidad, se aplican todas las técnicas especiales, desde lo tradicional a lo contemporáneo o estilizado, con figuras y piruetas más estructuradas en cuadros coreográficos. Mientras que en la pista, la experiencia central es la liberación y entrega del cuerpo hacia el ritmo. De similar manera como ocurre con las milongas, el baile es para disfrutar, en compañía de un otro o una otra, en un instante corto, donde las parejas no son fijas y todo se da de forma improvisada y espontánea. En otras palabras, aquí todos bailan con todos.

Bailar para el disfrute. Experimentados y o no, la cuestión fue el placer de mover el cuerpo y vivir un acontecimiento social.

Puede ser que el varón invite a una mujer o viceversa. Mientras dure la pieza, sea salsa o bachata (los ritmos más aceptados por sanjuaninos y mendocinos) el varón es quien marca el ritmo o el primer paso y la mujer lo sigue. El varón tiene como deber hacer lucir a la mujer. Sin embargo, no es necesario exaltar cualidades técnicas individuales, no se trata de pretender

ser el "rey" de la pista con movimientos complejos. Los bailarines saben de antemano ciertos aspectos básicos o códigos onsensuados implícitamente. Por ejemplo, lo básico es aprenderse el paso de bachata y tratar de no chocarse con los pies del compañero o compañera de baile. Pero el error que no se debe cometer, es que el varón permita que la compañera quede suelta de manos al realizar un giro porque se corta o interrumpe la figura que se pretende hacer. Además, el que va a bailar, no puede pretender que está en un boliche para hacer el típico "levante". Cuando termina la pieza, se tocan las palmas, un saludo cordial y cada uno va a su lugar. El respeto debe ser mutuo y no hay lugar para actitudes que vayan en un sentido contrario. Por otro lado, uno de los acontecimientos

más significativos que puede haber en la pista del baile social, es la figura conocida como Rueda Casino. Es una figura tradicional cubana (por primera vez que se dio en el Club Casino Deportivo en 1956, de ahí deriva el nombre) que consiste en una rueda de varias parejas que van combinándose y avanzan en forma circular. Así, los bailarines se cruzan entre sí con figuras complejas que visualmente son muy atractivas. Eso sucede cuando un bailarín como guía hace el llamado "rueda" a la multitud y todos van alineándose para girar. Es el clímax de la fiesta salsera y hace que sea un hecho de disfrute colectivo, con un espíritu alegre y popular, tal como sucedió el reciente fin de semana.