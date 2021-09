En junio de este año, se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Agustina Fontenla, a causa del coronavirus. La repostera tenía 31 años, era abogada pero había descubierto un amor incondicional por la pastelería. Su marcado cariño y talento por el mundo de la repostería conmovió al jurado, a sus compañeros y a los televidentes que la conocieron en el marco de la segunda edición de Bake Off Argentina. Y en el cierre del primer programa de la nueva temporada, se le hizo un merecido homenaje.

Cuando faltaban pocos minutos para culminar la emisión, Paula Chaves dijo: “No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”. En ese momento, Damián Betular tomó la palabra para expresar: “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora en nuestros corazones fue Agus Fontenla”.

"Agus":

Por el homenaje para Agustina Fontenla en #BakeOffArgentinapic.twitter.com/UNK7TrHCzU — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 14, 2021

A continuación, se presentó uno de los segmentos que caló más hondo en el público y que fue una de las presentaciones en la que Fontenla homenajeó con una torta su amor por la pastelería, con palabras que conmovieron y que daban cuenta de su recorrido personal. En ese momento, ella dijo: “Me ponía muy feliz, cuando me enteraba que algún pastelero que me gustaba había estudiado otra carrera antes. Entonces eso me daba mucha alegría porque yo decía: ‘bueno, se puede empezar después’. Así que acá estoy yo, empezando después”.

Una vez terminado ese clip y visiblemente conmovido, Betular concluyó: “Es muy difícil ver que ella no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de sus sueños y en cada torta que nos traigan, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia. Ella nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”.

Fuente: La Nación