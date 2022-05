Son entusiastas nucleados en un colectivo artístico conocido como 'Comediantes de pie'. En una iniciativa para reactivar el stand up sanjuanino en la post pandemia, lanzaron el ciclo 'ComedianTes', con shows un sábado por mes y rotación de humoristas, con el propósito de fortalecerse, darse más horas de escenario y también sumar a nuevos interesados a esta disciplina que ganó notorio terreno en los últimos años. El escenario será el Espacio TeS, y la idea nació del grupo Tire y Empuje Producciones, comandado por Gonzalo Robels. El puntapié será el próximo sábado, 7 de mayo, con las actuaciones de Alan Herrera, Silvina Carrizo, Agustín Molina y Luis Gutiérrez; los tres primeros fueron los alumnos de Gonzalo, en lo que podría llamarse 'la escuela de humoristas' que lleva el nombre 'Tire y Empuje' y que viene funcionando desde 2021.



En este ciclo rotativo habrá una variada oferta de figuras que conforman la escena local del stand up. Y lo particular es que, contrario a la costumbre, su show no se dará en café o bares, sino en sala, algo que prefiere la mayoría de los participantes, porque -según ellos- brindar un espectáculo completo y con todos los recursos de espacio TeS resulta ideal.



Alan Herrera lleva 9 meses desarrollando su carrera. Con Luis Gutiérrez cuentan con un canal de podcast de comedia por Spotify. Como Luis debutó en 2018, éste le insistía a Alan con adentrarse en el mundo del stand up, hasta que lo convenció: "Insistió tanto en que tenía cualidad para hacerlo y bueno, juntos fuimos reactivando fechas y presentaciones. Con la pandemia todo estaba muerto y recién en 2021 hubo una nueva camada de jóvenes humoristas que surgió de repente, gracias a los talleres de Tire y Empuje", contó a DIARIO DE CUYO Herrera, quien como Luis trabaja un estilo de humor irreverente, oscuro y hasta absurdo, que va al hueso con sus ácidos remates.



'El stand up es una actividad en estado incipiente, queremos que surjan nuevas figuras, se sumen y participen. Y no es real que el sanjuanino no lo consume, de hecho se llenan las salas cuando viene una figura de renombre nacional. Creo que hay buen nivel y si bien somos amateurs, lo hacemos a pulmón', afirmó su compañero Gutiérrez al señalar que es un comienzo auspicioso para apuntalar la comedia sanjuanina. Por su parte, Silvina Carrizo es quien levantará la bandera femenina en el tablón. "Estamos con poco cupo femenino activo en el stand up. Cada tanto tenemos alguna chica en escena, pero no alcanza. En los talleres hay paridad en cantidad de mujeres y varones, pero a la larga, el que progresa y profundiza es el hombre. Creo que se da porque todavía no se animan a dar el salto las chicas", opinó la comediante. Según explicó, la causa es múltiple, pero fundamentó que la central es que "hay una postura conservadora en el público sanjuanino todavía muy fuerte. Cuando la mujer alza la voz por la igualdad de derechos o por los nuevos feminismos, hay cierta resistencia. Nosotras tratamos de no caer en el racismo, la gordofobia o el machismo. No hacemos humor feminista y evitamos conceptos machistas, hace falta que más mujeres lo trabajen en este sentido", cuestionó.



La cita es a las 21hs. con entrada a $600. Para el sábado 11 de junio participarán Agustín Molina, Eze Torres, Tobías Ruarte y Gonzalo Robelis.