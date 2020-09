Leonidas Escudero nació, vivió y murió en San Juan. Hoy hubiera celebrado sus 100 años y cuando se fue en 2016 aún quedaban libros por editar y música por presentar, porque su obra era vasta y grande es el cariño de sus amigos y discípulos que tomaron su legado. "Chiquito" fue una persona muy querida y un poeta reconocido, premiado en vida, nombrado Honoris Causa de la UNSJ y Ciudadano ilustre varias veces. Editó veinticinco libros, siete antologías, compuso decenas de canciones y hay horas de video con entrevistas y recitados. Sus poemas son estudiados en otros países como México, Venezuela, Chile y España.



De joven persiguió el sueño del oro como pirquinero y la montaña fue su compañera de travesía. Con esas vivencias y otras de la vida misma, Escudero comenzó a volcarlas en la poesía que alumbró -comenzó a escribir recién a los 50 años- creando una obra rica, compleja que durante 40 años lo mantuvo en una búsqueda constante. Porque también buscó "el" tesoro en la literatura.



Escudero decía que quería encontrar "la palabra única, la palabra, la frase o el poema que dijera el Todo". "No lo encontró, buscó hasta el último suspiro" compartió Ricardo Trombino, escritor y músico, discípulo de Escudero que analiza que "el maestro" ha legado a la poesía cuyana y argentina "un lenguaje despojado de gravedades, desolemnizado. No es ninguna poesía esgrimida desde lo cerebral, es pura vida".



Escudero tiene en Ricardo Trombino a su más fiel y agradecido seguidor, hace tiempo convertido en un especialista en su obra -su tesis doctoral fue sobre "Chiquito"- es la fuente necesaria para desentrañar los aspectos literarios de esta vasta producción.



Para celebrar este centenario, entonces, una miniguía, apenas un esquema para apreciar la obra de este buscador de tesoros.

Nueva vertiente

En su profundo estudio de la obra, Trombino considera que Escudero funda una poesía distinta "porque no se alinea -que para mí es que no se aliena-, no respetó, no acató los modelos, los estatus de la escritura poética que había en su tiempo, para colmo en San Juan, tan conservadora y tradicionalista, por lo que provocó rupturas". Lo hizo al hacer ingresar en la poesía una especie de registro de la oralidad, del lenguaje conversacional del sanjuanino. "Todo lo que ponemos hoy por Whastapp, el modo de acortar las palabras, eso lo escribió hace 40 años en sus poesías". Escudero tenía una mirada sobre lo diminuto, sobre lo cotidiano, que lo llevó a utilizar mucho la analogía con cosas populares y conocidas. Por ejemplo, tiene un poema en el que compara el amor con "La curva de los tontos". O sea, él toma algo característico, en este caso muy nuestro, con lenguaje local y lo lleva a algo universal. "La originalidad de Escudero lo hizo parir una poesía distinta, extraña, fundante, indómita, a la que no la podés encasillar; tan original, que es única; si uno quiere escribir un poema 'a lo Escudero', sería una cosa de segunda", concluye Trombino.

La trascendencia

La temática en busca de la trascendencia, si bien es algo que subyace en toda su obra, comienza a profundizarse y multiplicarse en poemas, a partir de los libros Tras la llave (2006) y Caza Nocturna (2007). Escudero se pone más filosófico. Y, a menudo, aparece el recurso de la analogía, en observaciones de detalles de la vida cotidiana, aparentemente intrascendentes, que simbolizan sentidos profundos del ser humano.

Un Escudero

"Escudero viene a ser un poeta ventrílocuo, porque él sin creerse el gran poeta solemne, desde su figura de poeta permite que cualquiera de nosotros hable a través de su poesía, nos permite participar en un poema. El que está hablando es el hombre o la mujer común, supo captar esas voces de la gente, porque él lo ha vivido. Muchas veces él dijo que tenía esa función" compartió Trombino, que sin dudar considera que los versos son absolutamente reconocibles a simple vista, sin conocer el autor. "Es tan original, que vos decís 'Eso es Escudero'".

El juego

El poeta era muy cabalero y la ruleta era su juego preferido. "Quizás buscando también el tesoro, esa fortuna que no consiguió" apuntó Trombino, que destaca que en esta temática, Escudero tiene un libro que "es casi único en el mundo": Los grandes jugadores (1987) en el que los títulos de los poemas son números y están en el orden en que aparecen en la ruleta. El jugador que pinta no es el que habitualmente se tiene en mente al pensar en la ludopatía. "Es la figura del jugador en el sentido del hombre, del ser humano, que está investigando la esencia de algo profundo, queriendo adivinar algo en el destino, son poemas muy filosóficos. Es un libro fundamental" comentó sobre la obra contenida en la edición Poesía completa de 2011.

Su música

A Escudero le atraía también el mundo de la música. Compuso un libro de canciones, Aires de Cordillera (1994), en pentagrama con sus letras y la música de Hermes Vieyra y José Luis Aguado. Una de esas, Guitarrita de minero, fue grabada por Jorge Cafrune en 1974. También produjo San Juan a la redonda (2004) con algunas de esas canciones de Aires..., invitó a Jorge Darío Bence y a otros artistas, con dirección musical de Rolando García Gómez. En la lista está también Busquedades (2008) compuesto junto al cantautor Pablo Maldonado, para quien Escudero se acerca a la música porque era muy curioso. Después de hacer una canción me decía, '¿hacemos otra más?'. Tenía la inocencia y disponibilidad de un niño al que le decís '¿vamos a jugar?'". Y Escudero jugaba. Musicalizaron poemas de Chiquito: Tito Oliva, Hélida López y Nahuel Aciar.



Cambio de mirada

Su poesía es muy regional, pero sin embargo universal. Introduce un nuevo paisaje a la poesía sanjuanina no había tenido en cuenta. Frente al paisaje del valle y la agricultura, propone el desierto, la montaña, la minería y la piedra. El primer libro se llama La raíz en la roca, el tercero Piedra sensible, denota el valor que le daba a la piedra. Y esa cultura criolla que está expresada en un montón de oficios que la poesía anterior no había cultivado. "Aquí se le hablaba a la montaña, el río, a la agricultura 'gringa' y Escudero hace ingresar la cultura criolla en la temática de la montaña, de la minería" dice Trombino.

La naturaleza

"Desde esa poesía profundamente vinculada con el entorno geográfico, social, cultural queda la idea de que cuando el ser humano se pierde, debilita, su encuentro con la naturaleza, de alguna manera pierde, se debilita el sentido de la existencia"; para Escudero, "la montaña propicia una especie de ámbito sagrado en el que el hombre encuentra los sentidos y la armonía que en la ciudad ha extraviado", comentó Trombino.

El amor

Dentro de sus búsquedas, también estaba la mujer imposible. La poesía amorosa de Escudero tienen una gran particularidad: es como la antipoesía de amor, es irónico mordaz, burlesco, no es lo que estamos acostumbrados, a penas de amor dramáticas. "Escudero aplica el humor, además de una técnica que tiene que ver con desdoblar el observador y el observado. Yo soy el observador de mi propia experiencia, tomo distancia y lo analizo y diría él... 'y me cag... de risa'. Me burlo de mí, llorando y haciendo estas cuitas de amor" analizó el discípulo de Escudero, que puso de ejemplo el poema Vidrio molido.

Homenajes en su honor

Desde principio de año se habían planificado varias actividades para homenajear a Leonidas Escudero en su centenario. Un encuentro de poetas, ciclos de debate y hasta un gran recital en el Auditorio Juan Victoria. Por la pandemia nada de eso se hará, pero Chiquito está presente en quienes buscan mantener su legado vivo. El escritor Ricardo Trombino ha sido el motor de la mayoría de las actividades o fuente de consulta.



* Lo que sí está vigente es un ciclo de microprogramas que realizan Trombino y Sergio Caballero, sobre la obra del poeta en Radio Universidad que se transmite a las 11 de lunes a viernes. Trombino además editará este año su tesis doctoral sobre Escudero, "como aporte a la difusión de la obra".



* Desde Ediciones en Danza, editorial que publicó a Escudero los últimos años, editaron este año una antología de poemas de amor del autor, Te quié (77 textos seleccionados por el ensayista Ricardo Herrera), que está disponible para comprar por Internet. Además desde sus redes declararon septiembre el "mes de Escudero" por lo que publicarán material referido a él durante estas semanas.



* Estreno del Documental musical "Estrofas Escuderianas. Últimas búsquedas del poeta infinito", con canciones inéditas de autoría de Escudero, con música de Pablo Maldonado, interpretadas por Belén Ramet, producido por ambos artistas y con dirección de Marcelo Lara Búbica. Con auspició del Ministerio de Cultura, hoy podrá verse en el canal Cuidar TV de TDA y desde mañana en las redes de los músicos.



* La Secretaría de Cultura preparó material audiovisual sobre el autor. Cinco videos de un minuto con poemas divididos en ejes temáticos que difundirán en Cuidar TV y sus redes.



* El canal Xama de la Universidad Nacional de San Juan también estrenará cortos sobre el escritor.



* El escultor Ricardo Bustos tiene lista una obra que inmortaliza a Leonidas Escudero. Se trata de un busto realizado en terracota (arcilla cocida a alta temperatura) de 50 centímetros y es una donación del artista "para que lo pongan donde sea que se reúnan los escritores", aseguró el escultor. Contó a DIARIO DE CUYO que lo hizo movido por la amistad que había trabado con Escudero su amigo Pepe Vilanova. "Él venía a mi casa porque le gustaban mis esculturas, ahí le dije: 'Te voy a esculpir', pero él me dijo: 'No lo hagas, porque los envidiosos me van a clavar clavos en la cabeza'. Así que cuando falleció, decidí perpetuarlo" relató el artista, que admite que aunque contó a varias personas, también en la Secretaría de Cultura, sobre la existencia del busto, nadie se lo ha pedido; y sumado a la normas de la cuarentena, se resignó a que su regalo tendrá que esperar para encontrar su ubicación final.