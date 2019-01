Carla Lescano, la media hermana de Thelma Fardin, vive en Baroliche. El periodista Mario Thibault vive en La Falda, Córdoba, y es desde ahí que transmite su programa de radio sobre política local y regional. Hay una razón por la que ella terminó dándole una entrevista que el periodista convirtió en un show por entregas.

Ella -según contó el propio Thibault en una de todas las entrevistas que dio ayer en programas de televisión nacionales- leyó que él había publicado que Carla, con complicidad de su madre, había denunciado al padre de Thelma Fardin por violación para "hacerle una cama" y sacarle su dinero.

Carla (36) le escribió furiosa, "indignada" y le dijo que le iba a enviar una carta documento y hacer juicio. Pero terminó accediendo a darle una nota para contar "toda la verdad".

Es importante poner el tema en contexto. Carla Lescano y Thelma son hijas de la misma madre (Carla es 10 años mayor, hija de un primer matrimonio) pero no del mismo padre. No fue menor lo que sucedió en el hogar que compartieron en la infancia.

Carla fue abusada sexualmente por el padre de Thelma desde los 7 hasta los 12 años. Por eso fue condenado a 15 años de prisión, aunque quedó en libertad a los 7 años antes por el beneficio del 2 x 1.

Los diarios de la época hablan, además, de una niña que fue sometida a "golpizas y todo tipo de torturas". Hablan también de la madre de ambas como "la entregadora". Es decir: la misma mamá que no le creyó a Carla que había sido violada -le quitaron la tenencia cuando Carla tenía 12 años- es la mujer que apoyó a Thelma en la denuncia contra Darthés.

Thibault había acordado con Carla emitir la nota al aire recién hoy. La razón es que el hijo mayor de ella (de 15 años) ya no iba a estar en Buenos Aires visitando a Thelma, su tía, y a Dora, la madre de ambas. Thibault, sin embargo, adelantó ayer casi 4 minutos de la entrevista. Explicó, después, que fue culpa del "estómago resfriado" de Burlando.

Es que Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés en la denuncia por violación que le hizo Thelma Fardin, anunció en los medios que para hoy tenía "una bomba" y lo obligó a precipitarse. En el fragmento editado que dio a conocer ayer la media hermana de Thelma dijo, entre otras cosas: "Estoy segura de que Darthés no la violó".

Si bien la joven no estuvo en Nicaragua y dejó en claro que siempre habían tenido "un vínculo difícil", aseguró que Thelma tiene "problemas psicológicos y psiquiátricos" y dijo: "Ahora parece que la moda es salgo, digo: 'Hola, me violaron hace diez años', y está buenísimo".

La entrevista completa se emitió hoy en el programa "Hablemos claro", en Radio del Centro, Córdoba. "En el conocimiento de la personalidad de Thelma, estoy segura de que no la violó a nivel carnal. No sé cuál fue la otra situación, no puedo poner las manos en el fuego, pero no hubo la situación carnal", dijo la joven. Y siguió:

"Cualquier persona que fue violada, y te estoy hablando en primera persona, su vida cambia cien por ciento, para toda la vida. Desde los 16 hasta hoy la vi muchas veces y nunca esbozó la posibilidad de haber sido violada". Agregó que, pese a haber tenido un "vínculo difícil" con su media hermana, la vio "reiteradas veces después del supuesto suceso tan escalofriante". Insistió en que ella está segura de que "Darthes no la violó".

La joven -madre de dos hijos- contó que cuando ella fue violada por su padrastro (la denuncia la hizo una maestra de séptimo grado y luego la directora) su mamá "no estuvo al lado mío sino al lado del papá de Thelma. Declaró en contra mío, no a favor". Y dijo que, con la denuncia por violación, su hermana había buscado generar una situación "similar a la mía".

Para sostener esa hipótesis, dijo que hace poco Thelma había "obligado a su mamá a separarse de una pareja" después de haberlo acusado de haberla manoseado. "Yo estuve presente cuando le dijo (a mi mamá): '¿Ves? Estás haciendo lo mismo que con tu otra hija: no creerle".

No le cree, aseguró, porque Thelma le contó lo de Darthés a su mamá "dos horas antes de hacer la conferencia de prensa". Agregó: "¿Me estas diciendo que siempre le contás todo y algo tan grave no se lo contás nunca? Está claro que está mintiendo".

Dijo que su motivación para hablar públicamente, un mes después de la denuncia de su hermana, es que "las declaraciones mentirosas" del colectivo de actrices empujaron a que la gente saliera a hacer escraches y que, uno de los jóvenes escrachados fue su hijo (según ella, lo nombraron en una marcha y se tuvo que ir del "pueblo chico").

"Me interesa que se deje de mentir, porque estas mentiras populares están afectando a mucha gente. Pobre Darthés, sea lo que fuera, no sé si es un depravado, pero por la mentira de ella y la moda de escrachar gente de 'me violó o no', está cayendo un montón de gente inocente. Se está generando una moda, un vicio, que es súper peligroso".