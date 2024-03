Con una propuesta de mujeres hecha para mujeres, Tentadas llegará a la Sala Z de IOPPS esta noche. Escrito, protagonizado y producido por Andrea Ibañez, este stand up arribará en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer -designado oficialmente el 8 de marzo por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977-.



De la mano de esta creación en permanente renovación desde hace 6 años, la comediante conquistará a un público femenino de diversas generaciones con una temática basada en situaciones cotidianas, atravesadas por "roles socialmente impuestos", manifestó Ibáñez a DIARIO DE CUYO.



"¿Sos del team deportista o de las que prefiere ejercitar el codo con una copa de vino? ¿Menopausia estás acá? ¿Qué tan patética se puede ser? ¿Qué pasa si vuelve a la moda el 'tiro bajo'?", son algunos de los interrogantes que planteará la artista en clave de humor.



Si bien, hay un hilo conductor, la pieza llega con novedades con un guion que va y viene sobre distintos temas.



"Hablo sobre la maternidad, los nuevos y viejos roles en relación a eso, sobre la generación millennial y algunas aventuras de los años '90. Y, aunque yo ya gasté mis estrógenos y siguen los mandatos sociales pendulando sobre las mujeres ¿queremos todas estar en pareja, ser madres o parecer más jóvenes? ¿Y si no? ¿Y si sí? Aceptar eso que elegimos ser, es la consigna. Y la respuesta es maravillosa, se genera un ambiente muy lindo donde todas estamos cuidadas y liberada, podemos hablar de lo que nos privamos de hablar frente a un varón, se arma una comunidad. La identificación y la complicidad con las mujeres es lo que produce la magia", expresó la actriz cuyo objetivo es repensar mandatos invitando a "disfrutar", "relajarse" y salir "tentada" del show que hizo su debut en un 8M de 2018.



"En San Juan, las mujeres son súper participativas y divertidas. También muy receptivas. Se enganchan inmediatamente con la propuesta que fluye desde el arranque. Y esto es algo que no siempre pasa, porque la mayoría va sin saber exactamente que va a ver u oír, no sabe que va a encontrar. Yo siempre bromeo con la platea diciendo que, como leyeron que es un 'show sólo para mujeres', algunas hasta se imaginan que van a encontrarse hasta con stripers y yo termino desilusionándolas contando chistes", mencionó, con gracia, la humorista que subrayó que las espectadoras "generalmente van en grupo, puede ir la madre, la hija, la nieta y hasta la bisabuela; el grupo de mamis del colegio o de amigas de la vida, todas disfrutan por igual, porque no importa la edad".



Nacida en Mendoza, Andrea descubrió este arte hace 8 años comenzando su formación de la mano de Daniel Pérez, con quien continúa compartiendo shows y producciones, además, tomó clases con referentes del café concert, el teatro de humor, el clown y también incursionó en otras disciplinas como el tap, el teatro musical y el canto.



"La verdad que el stand up y, especialmente esta obra, me permite expresarme y llegar a miles de mujeres compartiendo mis ideas y vivencias siempre a través del humor, donde considero que me muevo con mayor facilidad. Mi expectativa es llevar Tentadas a diferentes lugares", reflexionó Andrea que, además de San Juan, ya recorrió San Luis, Córdoba, Buenos Aires y Salta con este unipersonal.

DATO

La función será esta noche a las 22 en Sala Z (Pedro Echagüe 471 oeste). Entradas: $4.000 en boletería o en www.passline.com.ar.